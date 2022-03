Lambán rechaza el proyecto técnico de los Juegos Olímpicos de Invierno y presentará su propia propuesta

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha rechazado este martes el proyecto técnico de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 presentado por el COE por "injusto" y por plantear un reparto "inconveniente" que no respeta el principio de equilibrio exigido por su Gobierno. El líder autonómico ha avanzado que la DGA presentará su propia propuesta, no para asumir unos Juegos en solitario, sino para logar una distribución de sedes y competiciones más "adecuada".

Durante la firma de un acuerdo con los agentes sociales para impulsar el proyecto 'Aragón en marcha con Ucrania', con el que se canalizarán las aportaciones económicas que se reciban, Lambán ha adelantado que, salvo que cambien radicalmente las circunstancias, Aragón no acudirá a la reunión convocada este viernes por el Comité Olímpico Español en Madrid.

A su entender, ha llegado "el momento de la política", ya que, según el presidente del COE, Alejandro Blanco, no hay intención de convocar nuevas reuniones técnicas. El barón socialista asegura no haber hablado en las últimas horas ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Y aunque no ha querido entrar en detalles, ha avanzado que la propuesta aragonesa será "más justa y equilibrada".

La intención es que al Pirineo aragonés "le vaya bien de verdad" y "no siendo segundo plato o subalterno de nadie". A su juicio, todo el proyecto ha de abordarse de una sola vez; no hablar por separado de las sedes, las pruebas y el nombre de la candidatura como se ha hecho hasta ahora.

El presidente aragonés cree que hay tiempo para estructurar la propuesta autonómica, ya que Cataluña aún tiene pendientes los referéndums en el territorio, de los que dependerá su apoyo a los Juegos. "Tenemos que pensarla bien, no queremos hacer una contrapropuesta que trate de beneficiar a Aragón de una manera exagerada sobre Cataluña, sino que sea razonable y aceptada por todas las partes", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que le consta que Blanco le trasladó este fin de semana al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, que desde el COE no se había producido ninguna filtración.

También se ha referido Lambán a las recientes declaraciones del alcalde de Zaragoza y presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, que en un Desayuno HERALDO aseguró que a él no se le habría escapado la fábrica de baterías. "Ha tenido siempre la autoestima demasiado alta. Ya desde jovencito apuntaba en esa dirección", ha manifestado.

Y respecto al cierre de Candanchú, adelantado al próximo 3 de abril, ha dicho: "En Aragón hay dos estaciones privadas. Una a la que la DGA ha ayudado mucho y otra que desde el punto de vista empresarial es ejemplar. Hay a una a la que le daría el premio a la responsabilidad empresarial y a otra a la que le damos préstamos".