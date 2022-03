En busca de estrategias que ayuden al ovino de carne a adaptarse al estrés climático

El cambio climático es una amenaza real para la producción animal debido a su impacto sobre la calidad y producción de alimentos (forrajes y granos) y la disponibilidad de agua.

Comer y beber peor afecta a cualquiera y se dice que los animales sufren estrés, como las personas, esto "puede ser porque no está cómodo ante una ambiente que le puede ser hostil, como es la falta de agua, exceso de calor o de frío, o bien porque sufre una enfermedad infecciosa que además puede cursar de manera asintomática", explica Jorge Hugo Calvo, investigador Araid en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

"Comprender los procesos biológicos que tienen lugar como respuesta al estrés en animales –en pastoreo o en régimen semiextensivo– es una prioridad para desarrollar estrategias para mitigar los efectos de una climatología cada vez más extrema en el escenario actual de cambio climático", indica. Por ello, el CITA investiga para localizar, en ovino de carne, biomarcadores de tolerancia al estrés causado por restricción hídrica o por la infección por parásitos gastrointestinales. También se estudia si incluir una leguminosa forrajera rústica, la esparceta, en su dieta podría modular este tipo de infecciones.

El CITA investiga estrategias a base de suplementos alimentarios para proteger de

las infecciones el aparato digestivo del ganado

Sabemos que esos impactos motivados por el cambio climático se reflejan "en una disminución de las producciones animales y de la calidad de sus productos, así como en un posible incremento de la incidencia de enfermedades en las regiones semiáridas". El estrés provocado por los efectos del cambio climático puede hacer más virulentos los agentes infecciosos y modificar los mecanismos de transmisión, favoreciendo una mayor incidencia de enfermedades.

Si las situaciones de estrés se prolongan en el tiempo, el estrés se convierte en crónico y la salud del animal peligra porque, advierte el investigador del CITA, "puede producir una inmunosupresión que lo haga más sensible a determinadas enfermedades". Enfermedades que tal vez no le afectasen si no existiera ese estrés.

En ovino de carne, "la infección por nematodos gastrointestinales es una de las enfermedades que más pérdidas económicas producen, ya que suele presentarse sin síntomas", señala.

Para mitigar el impacto del estrés provocado por las enfermedades (estrés biótico), "diversos autores han apuntado que una buena estrategia podría ser la suplementación alimentaria con ácidos grasos insaturados y antioxidantes". Siguiendo esta línea, este proyecto del CITA va a estudiar la influencia de la esparceta para mitigar los efectos negativos del estrés de la infección parasitaria, así como sus interacciones con la tolerancia al estrés.

Nutrigenómica

Entrarán en juego en esta investigación ciencias como la metabolómica y la nutrigenómica, así como tecnologías de análisis genómico.

Esta leguminosa presenta, explica Calvo, "una gran variedad de compuestos secundarios –entre los que destacan los taninos condensados– que le sirven para protegerse contra los ataques de insectos y microorganismos, y los cuales poseen además capacidad antiparasitaria, actuando directamente sobre los parásitos evitando que se establezcan en el aparato digestivo del ganado ovino o, indirectamente, estimulando la respuesta inmunitaria".

El resultado son también mejores digestiones, ya que "mejora la fermentación ruminal y del metabolismo nitrogenado, y disminuye la producción de metano, lo que conlleva a una mejora de la productividad y la salud de los animales".

"Nosotros pretendemos detectar aquellos individuos que responden mejor al efecto de los compuestos de la esparceta", indica. Se trata de una aproximación nutrigenómica, es decir, "el estudio de cómo interaccionan los nutrientes, en función del genoma de la oveja, frente a un estrés común en el ovino de carne de nuestra región como son las infecciones por parásitos gastrointestinales". Esto puede permitir "detectar aquellos animales que mejor responden a la alimentación con esparceta y seleccionarlos como reproductores en un futuro".

Los resultados derivados de este proyecto contribuirán a un mayor conocimiento sobre la influencia de los compuestos antioxidantes sobre la reducción del impacto del estrés hídrico y de la parasitación sobre el animal.

También podría conseguirse otra reducción muy interesante: la de los tratamientos antihelmínticos, contra los nematodos gastrointestinales, mediante el uso de tratamientos alternativos, como la suplementación de esparceta (y los antioxidantes contenidos en ella), que podría mejorar los indicadores de infección parasitaria en los animales suplementados.

"Depender en menor medida del uso de medicamentos antihelmínticos redundaría en una producción más sostenible, al emitir menos residuos al medio ambiente, y más rentable", destaca Calvo. También ralentizaría el desarrollo de resistencias a los antihelmínticos, "uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente el control antiparasitario, especialmente en la ganadería de pequeños rumiantes".

Onobrychis viciifolia Scop., esparceta Mireia Blanco

La esparceta

La esparceta o pipirigallo (Onobrychis viciifolia Scop.) es una leguminosa forrajera plurianual muy rústica, perfectamente adaptada a Aragón.

Presenta una gran variedad de compuestos secundarios que le sirven para protegerse contra los ataques de insectos y microorganismos, modulando selectivamente las poblaciones microbianas del rumen, una de las partes del aparato digestivo de los rumiantes.

Además, la esparceta es una planta regeneradora de la fertilidad del suelo por su eficiencia fijadora de nitrógeno atmosférico y por poseer una raíz pivotante, que favorece la incorporación de materia orgánica en los niveles inferiores del suelo.

Localizar biomarcadores de tolerancia al estrés ayudará a seleccionar los animales con más futuro ante el cambio climático

Selección animal asistida por marcadores

Componentes de la sangre y también de la lana de una oveja pueden decir mucho. En la actualidad, la búsqueda de la relación entre biomarcadores y situaciones de estrés tiene un gran interés, ya que "su uso en las explotaciones puede aplicarse para la selección de animales más tolerantes al estrés y, por tanto, más adaptados a las condiciones mediterráneas", asegura Jorge Hugo Calvo.

Concretamente, el proyecto que lleva a cabo en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón profundiza en el estudio de biomarcadores de estrés asociados a la restricción de agua y a la infección por parásitos gastrointestinales en ovino de carne. Se estudiarán principalmente biomarcadores en sangre, "pero también algunos en la lana de la oveja, porque es más fácil de coger y le evitas al animal el estrés de la extracción de sangre". El objetivo es seleccionar animales más tolerantes a dichos estreses.

A su vez, se buscarán las relaciones genéticas entre la respuesta sanguínea de biomarcadores en situaciones de estrés hídrico y la presencia de determinados genes. "Todo ello nos permitirá clasificar los animales según su grado de tolerancia y, a la vez, hará posible detectar factores genéticos de resistencia contra la infección por parásitos gastrointestinales o bien de resistencia al estrés hídrico que podrán utilizarse en la selección asistida por marcadores (SAM)".

Por otra parte, la incorporación de estos marcadores genéticos de resistencia y/o tolerancia a la infección parasitaria permitiría reducir el uso de antiparasitarios.

