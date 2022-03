Pilar Soto: "El combustible seguirá subiendo. El Gobierno debería haber actuado antes"

¿Cuándo bajarán los precios del combustible?

Es difícil de responder. El precio del crudo es muy volátil. En menos de 30 días ha habido subidas de casi un 47%. El coste del barril de Brent es un indicador adelantado de lo que sucederá en los surtidores de nuestras estaciones de servicio, así que es previsible que si la guerra en Ucrania no cesa los precios de la gasolina y del gasóleo sigan creciendo.

Además de la invasión de Ucrania ¿qué razones hay para este encarecimiento del crudo?

La principal causa es sin lugar a duda la guerra en Ucrania. No podemos olvidar que Rusia es el tercer país productor del crudo del mundo y en Europa, el 60% o 70% del crudo destinado para refinar a diesel se importaba desde allí. Cuando se comenzó el veto a este país la demanda seguía igual y la oferta había caído ese 60% o 70%, por lo que el precio del diesel comenzó a subir mucho, incluso más que las gasolinas.

¿Les reprochan los clientes a diario estar haciendo su agosto?

Entiendo que algunos clientes nos transmitan su malestar y descontento por los altos precios de los carburantes, ya que somos nosotros los últimos de la cadena de distribución. Pero no podemos olvidar que no somos la gran petrolera sino pymes y víctimas también de esta espiral alcista en los precios de la energía, y más concretamente del petróleo, dado que hemos pasado a tener que comprar el carburante mucho más caro siendo nuestros márgenes de beneficio muy reducidos. Nuestro negocio es más bien de volumen y no nos viene nada bien que los precios estén tan altos.

¿Ayudará la rebaja de 20 céntimos que ha anunciado el Gobierno?

Aún no sabemos ni siquiera cómo se va a aplicar, pero el Gobierno tenía que haber actuado antes como han hecho otros países de la UE como Francia, Polonia, Irlanda o Portugal.

¿Y la bajada del impuesto de hidrocarburos que reivindica el pequeño transporte aragonés, representado por Tradime, sería oportuna?

El 50% del precio final de los carburantes son impuestos (Impuesto especial de Hidrocarburos e IVA), por lo que si el Ejecutivo rebajara aunque fuera temporalmente el IVA, que grava los carburantes, del 21% al 10%, del mismo modo que hizo con la electricidad y como desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio le venimos pidiendo desde hace tiempo, esta medida se traduciría en ahorros de casi 12 euros a la hora de llenar el depósito.

¿Están acusando el impacto del paro de los transportistas?

Por supuesto que nos está afectando. Los transportistas son importantes clientes para las estaciones de servicio y el hecho de que muchos de ellos hayan parado porque no pueden hacer frente a estos precios tan altos ha hecho que haya habido un descenso en nuestras ventas.

¿Teme que el alargamiento de esta situación pueda derivar en un paro generalizado?

Esperemos que esta situación no se alargue en el tiempo porque las consecuencias serían nefastas y podría conllevar cierre de empresas y pérdida de empleo.

¿Tendría el Gobierno que negociar con los que siguen parados?

Creo que la única forma de llegar a un acuerdo es escuchando a las partes implicadas para conocer de primera mano la problemática de un sector tan importante para la economía como es el transporte.

¿Podríamos ver antes del verano una bajada sustancial del precio del combustible?

Como he dicho, es difícil de saber, ya que todo depende de la situación geopolítica, de que principalmente termine la guerra en Ucrania y de que se ajuste la oferta y la demanda. Cuando los precios están muy altos se desincentiva el consumo principalmente del vehículo particular, aunque también se ha notado el descenso de ventas por el paro de los transportistas.

¿Han recuperado las gasolineras la cifra de negocio de antes de la pandemia?

En general, las ventas de las estaciones de servicio de Aragón (por lo menos las del cerca del centenar de asociados de Aesar) están todavía entre un 15% y un 20% por debajo de lo habitual antes de la pandemia. Cuando se restringió la movilidad hasta casi en un 89%, muchos de nosotros teníamos que seguir abiertos por ser servicio esencial aún vendiendo a pérdidas. Fueron momentos complicados para el sector.