Los sanitarios del centro de salud Univérsitas reclaman un vigilante tras la agresión a tres profesionales

El lema 'No + agresiones' también ha estado presente este domingo en la manifestación que ha recorrido el centro de Zaragoza bajo el lema 'Salvemos la Atención Primaria'. Un grupo de sanitarios del centro de salud Univérsitas de la capital aragonesa se han sumado a la movilización con una pancarta en la que condenan las agresiones tras la sufrida por tres de sus compañeros el pasado viernes a manos de un padre que reaccionó de forma violenta cuando le prohibieron acceder al interior de la sala de analíticas a acompañar a su hijo de 14 años mientras le extraían sangre.

Los profesionales del consultorio han reivindicado la presencia de un vigilante privado de seguridad durante el tiempo en que permanecen abiertas las instalaciones, de 8.00 a 17.00. "El centro cuenta con un botón del pánico que funcionó adecuadamente el viernes y ya se ha planteado antes tener un profesional de seguridad que ayude y contengan expresiones de agresividad tan abiertas como la ocurrida", ha reclamado Pilar Astier, una de las 18 Médicos de Familia que pasan consulta en el Univérsitas. Las instalaciones no cuentan con ninguna cámara de seguridad, aunque para esta facultativa no es una medida que hubiera solucionado un incidente como el ocurrido el pasado viernes. Los trabajadores no descartan concentrarse a lo largo de la semana que viene a las puertas del ambulatorio para reivindicar más recursos y medios de seguridad.

Con su presencia en esta protesta por la "situación crítica" de la Atención Primaria, el personal del centro de salud Univérsitas ha querido reconocer que "todos los ciudadanos que estaban allí apoyaron al equipo, que el botón de alarma función adecuadamente y que todos los profesionales apoyamos a los compañeros que sufrieron la agresión", ha explicado Astier. También han portado una pancarta demandando más inversiones y en la que podía leerse: 'Atención Primaria = Factor protector de la salud. Aumento presupuestos".

Acerca de la situación de los tres sanitarios que resultaron lesionados, uno recibió dos mordiscos en los gemelos y otros sufren un esguince de tobillo y otro de muñeca, Astier ha precisado que fueron atendidos en la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y que "se encuentran bien". Cree que este suceso está relacionado "con una sociedad que está cirspada y saturada, que no acepta noes". Y aunque cada vez tienen que hacer frente a "más situaciones de tensión", muchas veces amenazas, también ha asegurado que "para nada la zona básica es más o menos conflictiva". "Estamos hablando de que por el centro de Univérsitas pasan hasta 700 personas al día, de las que una o dos pueden tener comportamientos violentos".