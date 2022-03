Pérez Anadón se pone al frente del PSOE-Delicias, única agrupación renovada con polémica

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, se ha puesto al frente de la agrupación socialista de Delicias, hasta ahora liderada por el que era uno de sus históricos aliados, el exedil Roberto Fernández, en una convulsa asamblea celebrada el pasado miércoles. Fernández y otros 44 militantes afines abandonaron la sede del partido antes de la votación final para no perderla, tal y como justificó el ex secretario general, por el voto de compañeros "que ni viven ni trabajan para el partido en el barrio". A falta de la renovación del Actur, en la que será reelegida Carmen Dueso, en el resto de votaciones no hubo sorpresas y transcurrió sin líos. Es más, han salido por unanimidad, salvo sendas abstenciones en las de San Braulio y Arrabal-La Jota.

Distintas fuentes socialistas indicaron que la asamblea de Delicias, celebrada en la sede del partido, fue muy tensa ante el enfrentamiento de los que fueron aliados durante décadas y que se rompió tras la exclusión de Fernández de las listas municipales de 2019. Ninguno de los implicados quiso hacer declaraciones a este diario.

El ya exsecretario de la agrupación perdió las dos votaciones previas de la jornada, la de la elección del presidente de la mesa (44 votos frente a 56) y también la de su informe de gestión (42 frente a 56). La segunda le sentó especialmente mal, ya que nadie tomó la palabra para poner reparos a su etapa y, sobre todo, miembros de su propio comité votaron en contra. Esto le llevó a recriminarles que "por vergüenza" tendrían que haberse abstenido.

La situación no quedó ahí, ya que cuando se iban a presentar las dos candidaturas, Roberto Fernández tomó la palabra y, dirigiéndose a Pérez Anadón, le dijo que iba a ganar "con los votos de afiliados que no viven en Delicias, que no saben dónde están las calles ni por donde pasan los autobuses urbanos". Y espetó: "No te voy a dar la satisfacción de que me ganes, porque no me has ganado en la vida".

En ese momento, se dirigió al presidente de la mesa, el exdiputado nacional Alfredo Arola, para que retirara su candidatura, cogió la chaqueta y la bufanda y se fue entre aplausos de los suyos, que seguidamente le acompañaron. De este modo, Anadón fue elegido con 59 votos y una abstención de los que se quedaron.

Las citadas fuentes socialistas aseveraron que su elección está vinculada con el traspaso de 20 militantes de su confianza del Casco Histórico. La dirección saliente recurrió esta maniobra, adoptada en diciembre de 2019, ante la dirección federal y le dieron la razón en primera instancia, por lo que tuvieron que volver a su agrupación. Los afectados recurrieron, se les dio la razón, por lo que se integraron en Delicias y todo está pendiente de un último recurso en contra ante la comisión de Garantías.

Desde el sector de Anadón indicaron que en otras agrupaciones hay compañeros que no viven y están inscritos por afinidad, lugar de trabajo y sintonía con el proyecto. Y remarcaron que Roberto Fernández ya perdió las asambleas previas para elegir a los delegados a los congresos autonómico y provincial, "sin que se fuera ni hubiera polémica".

Distintos socialistas relacionan la situación interna con otra decisión comunicada la semana pasada en la ejecutiva regional, la suspensión de la elección de la asamblea de Zaragoza, adoptada por el líder autonómico, Javier Lambán, con el acuerdo de la dirección nacional. El presidente pidió que se centren en las primarias para elegir a la persona que luche por la Alcaldía. Y lo hizo tras empezar la reunión exigiendo a los ediles «lealtad» con la portavoz, Lola Ranera.