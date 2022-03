Mayoral: "El patrón de la Universidad sigue siendo San Braulio, no lo hemos quitado"

La Universidad de Zaragoza ha celebrado este viernes su festividad eliminando todas las referencias religiosas en sus comunicaciones e invitaciones a un acto que ha recuperado cierta normalidad y, aunque mascarilla de por medio, ha permitido que el aula magna del Paraninfo haya vuelto a llenarse de público tras dos años con restricciones de aforo por la pandemia. Ante la eliminación de la referencia explícita al patrón de la entidad académica, San Braulio, el rector, José Antonio Mayoral, ha querido dejar claro que "no se ha quitado", si no que se está "respetando" un acuerdo tomado "democráticamente" en el claustro a finales de diciembre, en el que se aprobó omitir en todas las comunicaciones relativas a las celebraciones de la entidad académica y su facultades "toda mención que tuviera que ver con la religión fuera la que fuera".

Mayoral ha iniciado su comparecencia ante los medios de comunicación antes de celebrarse el acto dando una explicación sobre esta novedad. "Si dentro de unos años un claustro toma una decisión al contrairo, quien sea rector o rectora tendrá que actuar y respetarla. Esto es el funcionamiento democrático. El patrón sigue siendo el mismo, no lo hemos quitado", ha asegurado. La decisión se adoptó en claustro a finales de noviembre a iniciativa del sindicato Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU). Sus representantes defendieron que el campus público "tiene que ser garante de igualdad para todas las personas". La propuesta salió adelante, aunque con un importante número de votos en contra y abstenciones.

La festividad de la Universidad de Zaragoza ha estado presidida también por el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, acompañado de la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz.

La repercusión del sobreprecio de las materias primas y su escasez en los trabajos de construcción de la Facultad de Filosofía y Letras y los plazos para su puesta en marcha ha sido otro de los temas a los que se ha referido el rector. Mayoral ha asegurado que si la situación actual "no empeora muchísimo", la escasez en el suministro de algunos materiales, a pesar de que la empresa tenía "acopios", puede haber un "retraso pero no significativo". En todo caso, de momento los plazos para su finalización se mantienen. La entrega de la obra está previsto a fianles de 2022 para proceder al equipamiento tanto del edificio principal como del pabellón de Filología a lo largo de los primeros meses de 2023. Acerca de la desviación económica, Mayoral ha eludido dar cifras concretas, pero según otras fuentes el incremento ascenderá a unos dos millones de euros.

Por otro lado, el acuerdo de financiación entre la Gobierno aragonés y el campus público, aprobado en su trámite final en Consejo de Gobierno el pasado martes, no ha sufrido cambios en la cantidad pese a la subida de los precios de la energía y las materias primas. "Nosotros tenemos un contrato programa que tiene un presupuesto aprobado para este año, el presidente ha pedido al Gobierno de la nación que actúe en función de la situación que están sufriendo las comunidades autónomas y si el Gobierno actúa hablaremos con la DGA. Desde luego el Gobierno aragonés no ha mejorado su situación porque el Gobierno de España no ha actuado como lo hizo con la pandemia, y nosotros seremos respetuosos", ha dicho Mayoral.

Después de dos años con restricciones por la pandemia, el aula magna del Paraninfo se ha llenado este viernes de público Oliver Duch

El rector ha defendido el plan de ahorro energético que se ha puesto en marcha, unas medidas que en su momento "no fueron muy bien vistas", pero que han sido copiadas "literalmente por muchas universidades de este país". "De verdad, no tenemos derecho a quejarnos un país que vive en paz viendo lo que está pasando. Pasemos un poco más de frío, un poco más de calor, tengamos menos iluminación, apaguemos los ordenadores, tomemos en nuestro trabajo las mismas medidas que en nuestra casa. Si esto va a más tendremos que seguir economizando. Tenemos que ser suficientemente responsables y, de paso, si nos acostumbramos, responsables sobre el planeta", ha afirmado Mayoral.