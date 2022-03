José Antonio Moliner (Tradime): "La situación es muy grave. Llevamos 30 años sin mejoras en el transporte"

¿Cuánto más cree que puede alargarse el paro del transporte?

Tradime realiza el paro desde el primer día para exigir la rebaja del impuesto de los hidrocarburos. No se puede trabajar a estos precios con el coste del combustible que tenemos. Entonces pensamos que la respuesta del Gobierno tendría que ir en esa dirección y si pueden además, como eso no es mucho, dar por vía de los Presupuestos del Estado unas ayudas especiales o contraprestaciones al sector, mejor.

¿Cómo puede ser que pasados solo tres meses del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera que evitó el paro en diciembre estemos igual?

Ese acuerdo Tradime ni lo apoyó ni estuvo a favor porque veíamos que no solucionaba los problemas reales que tiene el transporte. Nos salimos de ese Comité porque no nos sentíamos representados como pequeños transportistas. El resto de asociaciones si están ahí, pero nosotros nos salimos. Creo que ese es uno de los graves problemas que nos conducen a los malentendidos que hay ahora.

Parece que la desunión es otro de los problemas del sector

Los intereses son muy distintos y cuando lo son, la unidad es muy complicada.

Pero el interés de todos es que se pueda trabajar a un precio razonable, ¿no?

Sí claro. Para eso los autónomos somos empresarios y hemos de poner nuestro precio. No tenemos que dejar que nos lo pongan, porque si al final nos dejamos pues llegamos a donde estamos.

¿Está la reivindicación en un punto de no retorno?

El paro más largo que recuerdo fue el de los años noventa. Entonces fueron 11 días y ahora ya los hemos superado. La situación es muy grave. Llevamos 30 años sin ningún tipo de mejora en el transporte. Y la culpa no solo es del Gobierno que no ha velado por el sector. Creó un Comité del Transporte, se olvidó y no se ha molestado en ver la realidad del transporte. No se pueden abrir puertas traseras como las cooperativas de trabajo asociado porque cuando el nivel de condiciones de trabajo se rebaja tanto es muy difícil después subirlo.

¿Cómo regular entonces el sector del transporte para que nadie trabaje por debajo de coste?

En España con las cooperativas de trabajo asociado hay 7.000 u 8.000 vehículos que no tienen ningún nivel de decisión. Son autónomos sin empresa y están al libre albedrío de gente sin escrúpulos que abusa de ellos. ¿Qué ocurre entonces? Que se baja el listón de la oferta y la demanda y entramos todos en esa dinámica. Sería muy importante que esas cooperativas estén en condiciones, que los trabajadores de esas cooperativas estén en el Régimen General de la Seguridad Social. No pedimos otra cosa, no queremos quitarle el trabajo a nadie, sino que tengan los mismos derechos que los demás y el listón estará donde tiene que estar. Por otra parte, los grandes operadores juegan a lo suyo, a ganar dinero a expensas de quien sea y regular todo esto es muy complicado. Pero para eso están los gobiernos.

¿Piensa que un buen acuerdo puede ser parte de la solución?

Cuando tengamos las medidas acordadas las trasladaremos a la asamblea que es siempre quien decide. Vamos a ver qué nos dan. También teníamos esperanzas hace una semana y aquella propuesta del Gobierno fue incolora, e insípida. Vamos esperar a ver que acuerdan. Lo valorará la junta y si tiene valor lo pondrá en conocimiento de la asamblea.