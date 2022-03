Ignacio María Doñoro: "Los sueños hay que realizarlos ya, no hay que esperar"

Con esto de ser sacerdote y capitán, ¿le llamo padre o mi capitán?

No me degrade, por favor, que soy comandante… (sonríe). Pero también podría llamarme Nacho.

Nacho, ¿a qué ha venido a Zaragoza?

A presentar mi último libro, ‘El secreto es Jesús’.

No ha parado usted desde que salió de Bilbao…

Yo era un muchacho del Casco Viejo de Bilbao. Estudiaba en los Maristas. Luego, en Deusto. Y después, Teología.

¿Por qué Teología?

El amor te atrapa y no puedes hacer otra cosa. Dios está ahí. Y me hace entregarme en estos momentos a los más necesitados de la Tierra, en el Hogar Nazaret, en Perú.

Antes de llegar a la selva amazónica, su itinerario ya era verdaderamente apasionante.

Me hice sacerdote. Después, me metí en el Ejército porque en ese momento había una situación durísima: gente que asesinaba y gente que moría, que sufría los horrores de ETA. Y yo quería estar al lado de los que sufrían.

También estuvo en Bosnia y en Kosovo.

Así es. En misión de paz. La guerra es algo terrible. Ahí está ahora el caso de Ucrania.

Incluso se hizo pasar por traficante de órganos en El Salvador.

Me encontré a un niño en San Salvador y no me podía creer que sus propios padres lo vendieran para tráfico de órganos. Me costó muchísimo asimilarlo, pero aquel niño sabía perfectamente que lo iban a matar.

Escalofriante.

Con muchísima celeridad, y aunque pasé muchísimo miedo, conseguí salvar esa vida. Seguí trabajando con niños en extrema vulnerabilidad en Colombia, en Mozambique... Hasta que decidí dar el salto y entregarme a ellos en el Hogar Nazaret.

¿Cómo se lanzó a esa aventura?

Fue importante un encuentro en Kosovo con Carme Chacón, entonces ministra de Defensa. Se encontró conmigo y empezó a contarme su vida. Y me preguntó cómo era la mía. Y yo le conté mis inquietudes. Le dije que un día de mañana, cuando tuviera una seguridad económica, las afrontaría. Y ella me respondió que qué pasaría si mañana me muriese.

Buena pregunta de la señora ministra, ya lo creo...

Y me dijo que los sueños hay que realizarlos ya, que no hay que esperar a mañana. Por cierto, ella tenía un problema cardiaco grave.

Así es. Murió muy joven Carme Chacón.

Y puse en marcha todo aquello. Ahora soy el papá de 300 hijos en el Hogar Nazaret.

¿Por qué le ha dado ahora por escribir? Ya va por su tercer libro.

Exacto. El primero, ‘Hogar Nazaret, sueño de Dios’. El segundo, ‘El fuego de María’, lo escribí en época de covid. Lo hice porque pensé que me iba a morir. De hecho, muchos de mis compañeros que estaban allá en Perú fallecieron. Lamentablemente, en el tercer mundo la covid no es como en el primer mundo. Allí te mueres. Estaba convencido de que no lo iba a ver publicado.

Se equivocó…

Afortunadamente… El último libro, el que acabo de presentar en Zaragoza, es una historia de amor entre Dios y yo. Se llama ‘El secreto es Jesús’.

No es un secreto que usted apunta a Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional.

Si sirve para ayudar a estos niños tan necesitados, sería maravilloso.