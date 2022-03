Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón: "Si esto se alarga mucho, pararemos todos”

Después de siete u ocho meses de subida de los precios de la energía y de las materas primas es "escandaloso" que el Gobierno no haya actuado. Es lo que piensa Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón, al recordar que "el problema viene de lejos. No es ahora por la guerra. Sí que el conflicto ha agravado el problema, pero venía de antes y así como otros países vecinos -Francia, Italia o Portugal- han tomado decisiones, el Gobierno español sigue sin adoptar medidas", criticó. "Están para gobernar. La gente necesita soluciones. Las empresas se ponen nerviosas porque no ganan dinero, los autónomos trabajan a pérdidas y lo que reclama son medidas concretas e inmediatas", destacó. Eso sí, dejando claro, que la solución no pasa por una subida de impuestos que sería "contraproducente". "Esto no se arregla con un impuesto a las eléctricas", reiteró.

"La inflación es el mayor impuesto que pagan los ciudadanos. No es solo un problema de los transportistas, sino un problema transversal de todos los sectores", apuntó, indicando que por ejemplo en la construcción el incremento en los precios del material ha sido de un 35%. "El paro de los transportistas ha encendido la llama, pero como no lleguen medidas de ayuda y se prenda la mecha, el problema se hará más grande", advirtió.

Aunque "en Aragón, por el momento, ha afectado de forma puntual", reconoció con paros temporales en algunas siderúrgicas y empresas por el elevado precio de la luz y la falta de llegada de suministro, agravada por el paro del transporte, si esto se alarga mucho en el tiempo pararemos todos", aseveró Miguel Marzo, al ser "inviable mantener los costes de producción con estos precios de la luz".

Para el presidente de CEOE Aragón, la solución pasa por bajar los impuestos de los carburantes y de la energía y dar ayudas directas. Tras participar este miércoles en la junta directiva de CEOE y Cepyme, celebrada en Madrid, Miguel Marzo volvió a reclamar al Gobierno un paquete de medidas concreto para frenar la espiral inflacionista y acabar con el paro de los pequeños transportistas que está poniendo en riesgo el abastecimiento a algunos sectores de la industria y del comercio y que amenaza con paralizar la actividad en general derivando en una gran crisis económica y social. "La soluciones no se pueden demorar más tiempo", añadió, confiado en que este jueves el Gobierno responda.

"Instamos de forma taxativa a que este jueves, en la cuarta reunión que va a tener lugar con el Ministerio, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible, en línea con otros países de la Unión Europea, para que el transporte pueda operar con normalidad. No es una cuestión aplazable por más tiempo", reza el comunicado conjunto trasladado este miércoles a los medios por la patronal española.