Los transportistas de Aragón, decididos a seguir con los paros y a llevar este viernes la protesta a Madrid

Con 11 días de paro a sus espaldas y aunque se llegue a algún acuerdo en la negociación que mantiene en Madrid la patronal del sector con la ministra del ramo, los chóferes que integran la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte no piensan volver a trabajar mientras no se les garantice que no les va a costar dinero mover el camión. "Vamos a seguir. No tenemos nada que perder. A 0,72 céntimos el kilómetro no se puede trabajar estando el gasoil a 1,80 euros", ha manifestado Emilio Seco, el portavoz en Zaragoza de dicha plataforma reivindicativa.

"¡No veo que esto vaya a solucionarse. El Gobierno no está por hablar con la Plataforma sino con organizaciones que no nos representan", ha añadido otro camionero José Ángel Lope, antes de iniciar un día más una marcha de cabezas tractoras, 51 según la Delegación del Gobierno en Aragón, desde la Ciudad del Transporte hasta las puertas de Pikolin en Plaza.

Escoltados por varios coches de la Guardia Civil, han partido cerca del mediodía de la Ciudad del Transporte y por la carretera de Huesca (N-330), pasando por la A-2 y la Z-40 han llegado a la plataforma logística de Zaragoza. Allí se han detenido los camiones para organizar la salida en un autobús y coches particulares este viernes hacia Madrid. "Vamos a ver los que nos juntamos para ir a la capital", les ha dicho Seco por megafonía. "Los que no vengan a Madrid podéis salir de nuevo por Zaragoza", les ha recordado, si bien este jueves ya algunos participantes en la protesta se han quejado de tener que ir "al ritmo que nos marcan". Su deseo era pasar por delante del almacén de Mercadona en Plaza, pero no les han dejado, explicó Luis Martínez, que lleva 32 años de transportista. "Nos llevan por los polígonos, fuera de la ciudad, para esconder el problema", añadió Orlando Gajón, que lleva cerca de 40 años en este oficio. "Nos llevan por donde no se nos vea", ha criticado. "Parece que están presionando mucho y ahora ya ni siquiera nos van a dejar manifestarnos", ha comentado Seco al finalizar una marcha de camiones cuyas bocinas han sonado menos que otros días y que ha transcurrido sin incidentes y apenas público.

"Este viernes lo que queremos es ir a acompañar a compañeros de toda España para que vea la ministra que no somos tan pocos y que nos merecemos que se siente a negociar con nosotros como lo está haciendo con el presidente de la CNTC", ha indicado Emilio Seco, de 63 años y portavoz de la Plataforma en Zaragoza. "Aunque hoy -por este jueves- tiren para adelante con un acuerdo el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio, la Plataforma va a seguir con los paros porque no se han sentado a hablar con nosotros", ha advertido.

"Si hoy nos bajan el gasoil dos meses y luego nos lo suben no habremos adelantado nada", ha comentado José Tomas Lafarga que lleva de camionero 35 años. "Lo que pedimos es que sean los precios estipulados por ley y no por debajo de costes. No se puede trabajar poniendo dinero de tu bolsillo", ha repetido. Su hijo Javier, de 24 años, que trabaja con su padre, ha explicado que no le extraña que no haya relevo generacional: "¿Quién va a querer meterse en la vida del camión, que es dura, comiendo en cualquier parte y echando horas para ganar una miseria?". La solución del conflicto, ha augurado "no tiene buena pinta; creo que va para largo porque se están empezando a unir otros sectores como el del taxi".

Verónica Pelaez, que lleva en el sector del transporte desde 2006 aunque los últimos seis años como autónoma, ha recalcado que no van a desconvocar el paro mientras no les den una solución. "Solo queremos poder trabajar a un precio digno y en condiciones, que no haya tantos intermediarios y que se pague en fecha, a 30 días y no a 120 días, como cobré hace poco de un porte que hice hace meses".

"Nos cuesta lo mismo estar parados que arrancar. Lo único que nos queda ya es vender el camión", ha apuntado otro de los participantes en la marcha de este jueves por el extrarradio de Zaragoza de 51 cabezas tractoras, según la Delegación del Gobierno en Aragón.

"Hasta que no haya un precio mínimo que permita que el autónomos se gane un sueldo, las grandes empresas seguirán abusando. Llevamos años trabajando a pérdidas", ha reconocido José Lope. "Llega un momento en el que hay que decir ¡basta!". Su hijo, José Ángel, de 33 años, ha admitido que no ve "una solución rápida" por parte del Gobierno. "Tenían que establecer una tarifa mínima y que por ley no se pueda trabajar por debajo de coste", ha reclamado.

"El problema está en que quienes negocian en Madrid son los que cobran el porte a 1,50 euros el kilómetro mientras que al autónomo se lo pagan a 0,75 céntimos. Ahora el Gobierno les dirá os subimos 30 céntimos y ellos nos ofrecerán tres. Así no podemos seguir", ha denunciado Isidoro López, otro transportista que tiene ahora que empezar a devolver el préstamo del ICO que tuvo que pedir para aguantar los meses que tuvieron que parar durante la pandemia y después el impacto de los ERTE en sectores como el de la automoción para paliar la falta de suministros. "Si no mueven precios los cargadores y las grandes empresas, esto no va a cambiar", ha advertido, y, "llegados a este punto, si no ganas nada, te da igual enganchar que no: se vende el camión y todos al paro".

"Las agencias contratan y subcontratan los portes y, al final, al autónomo que los hace, no le queda nada. Hay mucha competencia desleal y no se cumplen las normas", ha denunciado Toni Esteve, convencido de que la situación ha llegado a un punto de no retorno. Óscar Piqueras que lleva 24 años de autónomo al volante ha asegurado que su padre ganaba más dinero que él y que les pasa lo mismo que a los agricultores "que les pagan la lechuga a 10 céntimos y luego la venden a más de 1 euro. Los intermediarios se quedan el resto".

"Del acuerdo de ayudas entre el Gobierno y la CNTC en diciembre, a los autónomos no nos llegó nada y ahora ocurrirá lo mismo. Por eso vamos a seguir parados", ha apuntado Omar Shahrouri, chófer de Pedrola.

"No nos queda otra que aguantar los paros" dijo Juan De Dios, o "nos engañarán de nuevo", ha sentenciado Alfredo García, de 67 años, que lleva desde los 21 al volante y ha podido jubilarse solo al 50%. "La desunión nos va mal a todos, pero como no nos pongamos serios esto volverá a ser el ‘sálvese quien pueda'", ha concluido.