Las 33 nuevas bases para el helicóptero del 112 en Aragón se harán con el remanente de las comarcas

Las nuevas bases del servicio de emergencias del helicóptero del 112 en Aragón, que próximamente podrá volar también en horario nocturno, se harán con cargo al remanente de las comarcas. Lo comunicó este jueves la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien no tardó en recibir críticas de los principales partidos de la oposición por "confiscar" sus ahorros.

La también portavoz del Gobierno defendió que esta supone una "mejora cualitativa del servicio", confirmando que tendrá un coste de un millón de euros al año. "No tiene ‘peros’, más allá del ‘todo vale’ para desgastar al Gobierno. Lo que hacemos es financiar servicios y buscar las fórmulas para hacerlo posible", aseguró, al tiempo que acusó al PP de buscar la "confrontación entre instituciones" y aludió a la garantía de que todos los aragoneses "serán atendidos en el menor tiempo posible independientemente de dónde vivan".

Según la consejera, esta ampliación "va a suponer la revolución del 112" cuyos helicópteros durante los 22 años de existencia han volado "más de 8.200 horas" y realizado "cerca de 8.000 salidas" desde Zaragoza y desde la base de Blancos de Coscojar en Teruel. Recordó que Aragón tiene una superficie de 47.720 km², municipios diversos y características orográficas que dificultan la circulación por la carreteras, por lo que la mejora "permitirá atender a quienes vivan en pequeños municipios en similares condiciones a los de las grandes urbes".

Informó de que la empresa y el piloto y copiloto ya tienen la certificación para las operaciones nocturnas, que deberán realizarse en unos espacios con unas características concretas y para ello se ha contactado con Sanidad para acordar dónde se instalarán estos helipuertos, que atenderá a criterios sanitarios y para establecer un convenio para que el facultativo pueda acceder a los expedientes sanitarios.

El popular José Antonio Lagüens subrayó que la sociedad aragonesa "no quiere improvisaciones ni frivolidades", ni "que se confisquen más" los remanentes de las comarcas. "Pueden colaborar, pero no de esa manera. Nos negamos", aseveró. En esta línea, Susana Gaspar, de Ciudadanos, aseguró que las mejoras anunciadas "suscitan dudas". "¿Van a suplir la reducción de ambulancias? Si hay menos no mejoramos el servicio, lo empeoramos. El helicóptero debe ser complementario, #no suplementario", manifestó.

En esta misma línea se pronunciaron socios como Podemos. La diputada Itxaso Cabrera recalcó que es el transporte terrestre urgente el que vertebra el territorio y recordó que los helicópteros no pueden volar con climatología adversa. "Debería estudiarse de forma minuciosa la colocación de las bases", dijo en referencia a elementos como el cierzo.

A este respecto, Santiago Morón, de Vox, se preguntó si con anuncios como este "lo que se quiere es apagar la polémica suscitada por el posible empeoramiento del servicio de transporte urgente" y Álvaro Sanz, de IU, pidió aclarar si realmente existe consenso en las comarcas.