Las claves sobre la decisión del Gobierno sobre el Sáhara Occidental, desde dos perspectivas

La decisión del Gobierno español sobre el futuro del Sáhara Occidental como una autonomía del gobierno de Marruecos, frente a la autodeterminación y el referéndum que han defendido las Naciones Unidas para los saharauis, ha provocado un cúmulo de opiniones y manifestaciones en contra y otras en favor. El hecho de que se hiciera pública la carta remitida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos Mohamed VI, quien la filtró, ha abierto el debate porque buena parte del Ejecutivo lo desconocía y los miembros de Podemos lo criticaron.

HERALDO ha consultado a los dos abogados que han llevado el caso Gali en las dos partes (la defensa del líder del Frente Polisario y la acción popular contra él) en la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza para conocer las claves de esta historia sobre el devenir del Sáhara Occidental desde que España lo abandonó en 1975.

El abogado Manuel Ollé, defensor de Brahim Gali y profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de la Complutense, opina que la carta remitida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI, sobre el futuro del Sáhara es “la más seria, la más realista y la más objetiva vulneración del Derecho Internacional”.

“Es una contradicción absoluta con el Derecho Internacional y con las resoluciones dictadas por las Naciones Unidas y especialmente por el Consejo de Seguridad, que acordó en su día el referéndum para la determinación de la independencia del pueblo saharaui”, critica el letrado barbastrenses.

Asimismo, Ollé critica que esta misiva no haya pasado por el acuerdo del Consejo de Ministros e incide en que su contenido es “un desprecio absoluto por la legalidad internacional y puede traer consecuencias” para el comportamiento del Estado español.

“Es absolutamente lamentable que con esa resolución se apoye una ocupación ilegítima y, de alguna forma, se está legitimando la agresión recibida en su día del pueblo saharaui por Marruecos”, precisa el abogado aragonés. “De esta manera, se están convalidando y blanqueando todos los crímenes cometidos en el pasado contra el pueblo saharaui como genocidio o de guerra”.

En opinión del letrado aragonés, también “se está siendo cómplice del saqueo de las riquezas por parte de Marruecos contra los saharauis”.

En resumen, Ollé opina que “lo peor” con esta decisión de España “es que se está desoyendo a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, al Tribunal Superior de la Unión Europea, a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instituciones internacionales que jamás han reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”.

“Es lamentable que el nuevo portavoz del Gobierno español sea el propio rey de Marruecos, Mohamed VI"

Por eso, el letrado cree que “es una pena” que España, como una potencia administradora, “haga caso omiso de sus obligaciones internacionales” y se decida, “por un precio que todavía no sabemos, hacia Marruecos”. “Es lamentable que el nuevo portavoz del Gobierno español sea el propio rey de Marruecos, Mohamed VI. La responsabilidad histórica que ha tenido España no puede venderse a cualquier precio”, denuncia.

Antonio Urdiales, de la acción populr del caso Gali, en la Ciudad de la Justicia. Heraldo

Opinión de la acción popular

Por otro lado, el abogado andaluz Antonio Urdiales, casado con una marroquí y defensor de la acción popular en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, sostiene que “en España existe la división de poderes” valorando al proceso judicial que ha instruido el juez Rafael Lasala sobre el ‘caso Gali’, a pesar de su reciente decisión del sobreseimiento parcial de la causa respecto al diplomático Camilo Villarino.

Asimismo, Urdiales incidió en que la solución de la autonomía del Sáhara Occidental para el Gobierno de Marruecos que ha aportado el presidente Pedro Sánchez es una “reiteración” de la propuesta de su antecesor presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y la posición del Gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, junto a Francia, Alemania e Israel.

“El Gobierno se ha dado cuenta de que no puede negociar con algunos que son investigados por terrorismo"

El abogado de la acción popular opina que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría aceptar la propuesta del presidente español sobre el futuro del Sáhara Occidental. “El Gobierno se ha dado cuenta de que no puede negociar con algunos que son investigados por terrorismo (en relación con los miembros del Frente Polisario por la causa de la Audiencia Nacional) y que es mejor decantarse por Marruecos, un país que no genera víctimas en España”, agregó.

Urdiales se confiesa seguidor del PP, de la época de Manuel Fraga, y recuerda que llevó la demanda del caso Filesa sobre la gestión del PSOE, pero la decisión de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental le ha hecho estar “de acuerdo, por una vez” con su decisión.

El abogado considera que la legislación internacional de la ONU se aprobó en 1965, pero compara esta decisión “con las piedras de Moisés” y “no puede quedarse igual hasta el año 2080”.

“Esta decisión del Gobierno de Sánchez no va a influir en el caso Gali. Yo he pedido recurrir el auto del juez para que se pronuncie definitivamente la Audiencia de Zaragoza porque creo que hay motivos ‘gaseobundos’ sobre esta decisión”, agrega.

Procesos judiciales

Respecto a los dos procesos judiciales pendientes sobre Gali en la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, el abogado defensor recalcó que ha respetado siempre “la independencia del Poder Judicial” y que no se produzcan “intromisiones” en el mismo por el Poder Ejecutivo u otro poder. “Espero que la Justicia siga su curso, ajena a cualquier injerencia ajena e intromisión política”, señaló el abogado Manuel Ollé, porque no cree que el pacto entre España y Marruecos no se incluye la decisión de los poderes judiciales en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Zaragoza.

En los dos casos abiertos en la Audiencia Nacional, uno fue archivado y recurrido ante el Supremo y el otro está en instrucción, mientras que el sobreseimiento parcial del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza se ha llevado por las dos partes (el ministerio fiscal y la acción popular) ante la Audiencia de Zaragoza.

Ollé considera que Argelia ha apostado por el Derecho Internacional y seguirá apoyando al pueblo saharaui, pero España lo soslaya ahora, con un cambio de 360 grados.