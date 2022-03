Aragón realiza su primer envío de medicamentos a Ucrania

Aragón ha realizado su primer envío de medicamentos con destino a Ucrania. Desde el Departamento de Sanidad han informado de que ha partido esta semana el envío de productos sanitarios que la Comunidad pone a disposición del Ministerio para que llegue a ese país. Siguiendo las necesidades detectas, se han adquirido 39 especialidades farmacéuticas entre antibióticos, analgésicos y antiretrovirales entre otros, que suponen aproximadamente 40.000 unidades, ha confirmado la consejera Sira Repollés, por un coste de unos 30.000 euros. La compra se realizó desde la farmacia hospitalaria del Miguel Servet, a la empresa farmacéutica aragonesa Teva Pharma, que se encarga de su elaboración y preparación, y que inició el viaje con los productos desde su centro de distribución, ubicado en el polígono Malpica, a un kilómetro de su planta de fabricación, que ha visitado Repollés, acompañada por el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad.

La consejera ha explicado que la empresa Teva es líder mundial en la fabricación de biosimilares y medicamentos genéricos. La producción de la planta zaragozana se ha especializado en sólidos orales. Produce unos 70 millones de unidades anuales de producto para 30 países, con 900 pedidos expedidos a diario. Tanto los medicamentos genéricos como los biosimilares son herramientas de sostenibilidad para el sistema sanitario público, ya que favorecen la contención del gasto sanitario al reducir los precios de los medicamentos originales de referencia, manteniendo las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y fomentan la innovación farmacéutica.

Esta apuesta por el uso de medicamentos genéricos, que comenzó hace décadas, ha sido impulsada de nuevo desde el Ministerio de Sanidad con el “Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud” en el que participan todas las Comunidades Autónomas.

Esta compañía da trabajo a 510 personas en su planta (a 555 incluyendo su centro de distribución), según datos de la propia compañía. "Todas las comunidades hemos realizado un envío de medicamentos de un listado que nos ha proporcionado el Ministerio", ha relatado la consejera de Sanidad: "Y gracias a la empresa Teva hemos podido realizar este envío de medicamentos gracias a sus competencias en el comercio internacional de este tipo de productos". Se trata del primer envío de fármacos a Ucrania, y "a continuación vendrán otros muchos más, en dependencia de lo que solicite el Ministerio".

Antonio Cabodevilla, director de la fábrica de Teva en Zaragoza, ha definido la situación que se vive en la planta como "de más difícil manejo", pero "no crítica", ya que no sufren problemas de desabastecimiento. "Como empresa farmacéutica, tenemos que hacer un control exhaustivo de todo lo que recibimos y siempre tenemos 'stock' de seguridad suficiente de materias primas y de producto terminado para, en casos coyunturales, no tener desabastecimiento a nuestros pacientes y a los mercados". Sí es cierto, dijo, que están sufriendo restricciones en otro tipo de materiales, como aluminio, cartonaje, estuches o prospectos: "Nuestros proveedores están teniendo dificultades para recibir papel y cartón corrugado para poder fabricar para nosotros estos materiales; y coyunturalmente con la huelga de transportes hay ciertos productos ya fabricados que no llegan" con el ritmo que debieran. "No es una situación crítica. En alguna línea de acondicionamiento estamos cambiando la planificación original pero no está suponiendo ningún desabastecimiento. El material sale con regularidad. Tenemos el centro de distribución para España en el polígono de Malpica y diariamente expedimos el 100% de órdenes para farmacias, hospitales y mayoristas y estamos viendo algún caso muy puntual que en vez de entregar en 24 horas estamos entregando en 48".