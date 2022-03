El suministro de productos frescos mantiene el ritmo en Aragón pese a las dificultades por la huelga del transporte

Los mostradores del comercio tradicional de alimentación fresca mostraban este martes una total normalidad en la Comunidad aragonesa a pesar de la complicada situación que está generando -en unos territorios más que en otros- el paro patronal del transporte convocado desde el pasado 14 de marzo para exigir medidas frente al brutal encarecimiento del precio de los carburantes. Puede que faltara algún producto en concreto, como reconocieron los mayoristas de Mercazaragoza, pero la variada oferta tanto de pescado como de carne o de frutas y verduras garantiza el abastecimiento de alimentos a la población.

NOTICIAS RELACIONADAS Sin yogur en el comedor escolar por la huelga, pero con fruta todos los días

"Se está generando una alarma innecesaria que está haciendo que los clientes no acudan a las pescaderías porque creen que no hay producto y no es así", lamentaba el portavoz de los mayoristas de pescados de Mercazaragoza, Félix Escobar, que explicó que durante la jornada de este martes la entrada de este tipo de alimentos en el mercado de abastos fue "igual e incluso superior y con gran variedad" al de una jornada normal. Tanto que incluso sobró género. Y a precios similares, "aunque puede haber algún producto que está más caro, pero también hay otros que han bajado", señaló Escobar, que insistió en que aunque no había llegado pescado de La Coruña, sí había de Pontevedra y Lugo, también del País Vasco y de la importación (Portugal, otros países de la Unión Europea, Canadá, Chile o Sudáfrica). No había mercancía de Castellón porque la flota de bajura está amarrada, pero sí había viajado producto desde Tarragona. "Los mayoristas son emprendedores y saben buscar alternativas", recordó su portavoz.

Lo corroboró también la jefa de Desarrollo Corporativo de Mercazaragoza, Alejandra Beortegui, que insistió en que "el pescado ha entrado con normalidad en Mercazaragoza, incluso más". Beortegui reconoció que falta anchoa y sardina, pero matizó que, como explican los mayoristas, esto también puede suceder cuando hay mala mar. Reiteró además que los precios se han mantenido e incluso "el salmón o el atún están ahora más baratos".

También hubo "normalidad" en las entradas al merca de frutas y hortalizas, excepto, eso sí, aquellas mercancías que proceden de Almería -llegó un 30%-, dado que Andalucía es una de las zonas más afectadas por el paro patronal del transporte. "En Mercazaragoza hay 35 puestos y cada uno tiene su estrategia. Los hay que se proveen hasta en un 80% de los productores de Andalucía y otros que no tienen tanta dependencia por lo que la situación es distinta". Pero en cualquier caso, insistió Beortegui, los mayoristas están supliendo la falta de estos alimentos con producciones aragonesas o adquiriendo mercancías tanto de Mercabarna o Mercamadrid.

En carnes, "no hay ningún problema", señaló la representante de Mercazaragoza, que reiteró lo complicado e impredecible que resulta previsiones mientras se mantenga la huelga.

"Se complican las entregas"

La industria alimentaria aragonesa "va salvando" la complicada situación, aseguró el gerente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), Ignacio Domingo, que reconoció que las firmas de la Comunidad no están "todavía" en el escenario de tener que parar. Pero "las complicaciones son muchas", señaló, desde la imposibilidad de realizar entregas e incluso cargas en las zonas más afectadas como Andalucía o Galicia, hasta la escasez de materias primas para el desempeño normal de la actividad.

El nivel de afección en estas industrias depende, explicó Domingo, de su organización logística. "Los problemas son mayores en aquellas que dependen de autónomos", matizó el gerente de AIAA, que aseguró que hay "mucha preocupación" en el sector porque ya son muchos los días de paro y además "no hay visos de que se arregle el conflicto". De hecho, advirtió que si la solución no llega en estos días, la próxima semana podría ser muy difícil.

"Aguantando" están también en La Zaragozana, "pero eso no quiere decir que no haya problemas" reconocieron desde la compañía cervecera aragonesa, que está sorteando los efectos del paro del transporte con sus propio red de distribución. La firma insistió en que de momento mantiene la actividad, pero reconoció que podría tener que llegar a parar, como han anunciado otros productores del sector. "Todos somos parte del mismo ecosistema y la situación es muy complicada y comprometida, que se va a agravar si no se toman medidas cuanto antes", advirtieron desde La Zaragozana.