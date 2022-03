La cajera de supermercado de Fuentes de Ebro que triunfa en TikTok: “Lo mejor es reírse de uno mismo para ser feliz”

Todo empezó el 20 de febrero de 2021. Ese día, la zaragozana Ana Isabel Yuste (@anais.yusfer), de 48 años, subió su primer vídeo a TikTok tras crearse la cuenta a petición de su hija porque “me pidió que la siguiera”, explica. Un vídeo siguió a otro hasta convertirse en poco más de un año en una de las ‘tiktokers’ más famosas de Aragón.

“En verano llegué a los 100.000 pero de ahí a los 500.000… No me enteré. Cada vez que entraba en la aplicación veía que habían subido los seguidores en 3.000 al día. Ahí dije: Ostrás, qué estoy haciendo…”. Tras los primeros vídeos, decidió seguir animada por los comentarios que recibía. “La gente me decía que se partía de la risa, así que me vine arriba”, confiesa. El resultado es que hoy más de 669.00 personas siguen cada día sus publicaciones en TikTok, que también comparte en Instagram y Facebook.

Su éxito radica, según ella misma cree, en su naturalidad y peculiar sentido del humor. “La mayor parte de los vídeos salen tomando café con mis amigas”, en los que también aborda situaciones (reales o ficticias) del día a día con sus hijas, su marido... También contribuye su expresión, “la seriedad con la que hablo en los vídeos, ver que mis amigas rompen a reír mientras yo aguanto seria…”, asegura.

Ana Isabel, que reside en Fuentes de Ebro, apenas tenía relación con las redes sociales hasta entonces. Hoy combina su trabajo como cajera en un hipermercado de la capital aragonesa con el de creadora de contenido en TikTok. Una actividad que, según confiesa, “requiere de muchas horas y económicamente no reporta beneficio” pero que realiza con el único fin de hacer reír a los demás. “Hay gente que está en la sala de quimio con los goteros y me dicen que se parten de risa. Me cuentan estas cosas y se me ponen los pelos de punta”, cuenta emocionada. Aunque también tiene sus detractores, lo cual afronta, como no podía ser de otra manera, con humor: “No puedes gustar a todo el mundo, no soy una cerveza”.

Respecto a su futuro como ‘tiktoker’, lo que tiene claro esta zaragozana, a la que “cada vez más gente” reconoce por la calle, es que quiere seguir trabajando “a pesar de los días de rabieta por algún comentario, ya que no todos los chistes son del agrado de todo el mundo”. Bromas que, incluso, hace de sí misma, “lo mejor es reírse de uno mismo para intentar ser feliz”, sostiene. TikTok, incluso, le ha llegado a bloquear la cuenta, otro de los que problemas a los que se ha tenido que enfrentar. “He tenido 12 denuncias a lo largo de este año” -que suelen estar relacionadas con el uso de ciertas palabras - “simplemente porque en mis vídeos salga un chiste erótico y diga, por ejemplo, pene… Y cuando acumulas varias denuncias, TikTok te pone en la lista negra y estoy amenazada de bloqueo", explica esta aragonesa, que se muestra crítica con los 'haters', "pero creé una segunda cuenta (@missabel.zgz) para que mis seguidores pudieran seguir riendo”, explica. Y ese es precisamente su objetivo: seguir haciendo pasar un buen rato a los demás a través de sus vídeos y disfrutando junto a los suyos de su actividad como 'tiktoker': "Miro este año atrás y digo qué bien me lo he pasado".