Cientos de personas piden en Zaragoza la autodeterminación del pueblo saharaui: "Lloré al saber lo que dijo Sánchez"

Zaragoza se une a la protesta del Sáhara. Cientos de personas se han manifestado este martes en la plaza de España para mostrar su desacuerdo con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre la decisión de apoyar al Gobierno de Marruecos para convertir el Sáhara en una autonomía dentro de su país. De esta manera, se eludiría el derecho de autodeterminación que defiende Naciones Unidas.

Al grito "Sánchez atiende, el Sáhara no se vende", la plataforma Saharagón, convocante de la protesta, pide a "los partidos que conforman el Gobierno de España que redoblen sus esfuerzos para hacer valer el derecho internacional y rechacen con contundencia" las palabras del presidente del Ejecutivo central. Esta decisión, han asegurado, "rompe con el consenso que ha caracterizado los últimos 46 años de la política exterior española con respecto al Sahara Occidental".

El pueblo saharaui ha defendido que la "única solución justa realista y políticamente aceptable es aquella que elija el pueblo sobre la base del derecho internacional, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación". Han pedido a todas las organizaciones y políticos aragoneses que secunden la movilización y rechacen el giro que ha dado el Gobierno central.

Cientos de personas piden en Zaragoza la autodeterminación del pueblo saharaui Guillermo Mestre

"Sánchez tiene que rectificar. Vamos a concentrarnos en toda España porque lo único que pretende Marruecos es que desaparezca el pueblo saharaui y no entendemos la postura que ha adoptado ahora el Gobierno central", ha reivindicado Jesús Maestro, portavoz de la Plataforma Aragonesa por un Sáhara Libre. Por su parte, Mohammed Yunani, miembro de la Comunidad Saharaui en Aragón ha defendido que sean los saharauis los que decidan sobre su destino. "Ni Sánchez, ni Trump tienen que determinar el futuro", ha afirmado

"Lloré al saber lo que dijo Sánchez"

Mariam Ahmed lleva viviendo en España desde 2013 y ahora residen en Utebo junto a su marido y sus tres hijos -de 11,8 y 2 años-. Nació en el campamento de refugiados del Sáhara en 1990 y se instaló en España cuando era joven ya que "no había posibilidad de trabajar y prosperar. Todos los veranos acude para ver a su familia. "Lloré al saber lo que había dicho Sánchez. Es un traidor y tiene doble cara. Mi hijo mayor está también muy afectado y no tiene ganas de ir al colegio", subrayó. Ahmed sueña con hacer una vida en su país, sin embargo, ha asegurado que no va a volver "bajo la bandera marroquí".

Ahmed denuncia que Sánchez ha adoptado esa postura a cambio de mantener las ciudades de Ceuta y Melilla.

Leila Mustafa nació en el campo de refugiados y lleva casi 20 años viviendo en España. Cuando era joven pasaba temporadas en Mallorca con una familia de acogida con la que sigue manteniendo una estrecha relación. Actualmente reside en Monzalbarba con su marido y sus dos hijos de 5 y 1 años. "El Sáhara es nuestro y somos nosotros los que tenemos que decidir. La vida en el campo de refugiados no es buena. Apenas hay luz, ni agua y no se respetan los Derechos Humanos", ha insistido.

Mustafá ha valorado la postura de Sánchez como "un giro radical en las políticas que venían haciendo". "Ojalá se retracten y el resto de políticos nos apoye", ha dicho.