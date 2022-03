Los consumidores vacían las estanterías de leche y aceite.

En Aragón no hay desabastecimiento de productos alimenticios. Las cadenas de distribución están recibiendo mercancías sin problemas, pero en las grandes superficies y supermercados de firmas muy diversas se puede comprobar que hay algunos lineales vacíos. En particular, los de la leche y el aceite de girasol, consecuencia de un acaparamiento que -aseguran las principales cadenas y reconocen las organizaciones de consumidores- no tiene fundamento alguno. "Se trata del síndrome del papel higiénico", según lo define José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que cree que ese interés en generar una sensación de desabastecimiento "no ha sido inocente". Es decir, que puede haber algún interés detrás.

Un recorrido por diferentes establecimientos de Zaragoza permitía constatar, al mediodía de este lunes, que había lineales semivacíos donde la leche, el aceite de girasol y de algún otro producto de primera necesidad escaseaba. "Está ocurriendo lo mismo que vivimos en los inicios de la pandemia, que hay gente que compra productos porque cree luego no los va a tener", apuntaron fuentes del sector de la gran distribución, que reconocen estar preocupados con lo que está ocurriendo. "Yo entiendo a estos establecimientos, que tienen su logística planificada para surtir productos de forma ordenada y esta realidad la trastoca", señaló al respecto Oliván.

Fuentes de Mercadona y de El Corte Inglés aseguraron este lunes que en Aragón no tienen problemas de desabastecimiento. "Si falta algún producto concreto en algún lineal, se acaba reponiendo a última hora", aseguraron desde la cadena de origen valenciano. "No hay problema de falta de producto, puede que en algún momento no haya de alguna marca, pero siempre hay de dónde elegir", indicaron desde El Corte Inglés.

"No nos vamos a quedar sin comida", insistió José Ángel Oliván, que vaticinó que a los acaparamientos de ciertas mercancías seguirán unos meses en los que esos mismos productos se venderán muy poco, como ocurrió en algún momento de la pandemia.

La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), junto con la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Cooperativas Agro-alimentarias y la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), han pedido al Gobierno estos días, como representantes de toda la cadena de valor, que actúe con contundencia a la hora de frenar los bloqueos en el tráfico de mercancías causados por transportistas, ya que están causando pérdidas millonarias al conjunto de la cadena, "poniendo en peligro la viabilidad de miles de negocios y desestabilizando el contexto económico y social de nuestro país". En un comunicado, estas organizaciones afirmaron que el conjunto del sector "entiende la complejidad del momento" y las afecciones que este supone para el sector del transporte, "pero considera que es momento de aunar esfuerzos para reivindicar y agilizar la aprobación de un plan especial de ayudas al sector en línea con los aprobados en países como Francia e Italia".