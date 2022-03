Nueva pintada en la ventana románica de la iglesia del Castillo de Guarga

Un año y dos meses han tardado en volver a ‘pintar’ la ventana románica de la iglesia del Castillo de Guarga, en el parque municipal de Sabiñánigo. Esta vez las pintadas son menos agresivas que la última vez, pero pese a todo, sigue siendo un acto de vandalismo contra un bien cultural. Por ello, la Guardia Civil fue avisada inmediatamente de los daños sufridos por estas piedras milenarias “que con tanto cariño y esfuerzo fueron recuperadas” y este lunes se ha formalizado la denuncia oportuna. De desconoce el día exacto en el que se realizaron, pero se sabe que fue entre el 8 y el 17 de marzo.

Pintada en la iglesia del Castillo de Guarga Amigos del Serrablo

Amigos de Serrablo califica estos hechos de “lamentables y sancionables” y espera, que pronto se descubra la autoría de las pintadas. Una vez interpuesta la denuncia por un delito de daños, se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en esa zona “y a ver si se pueden identificar al autor o los autores”, señala Pilara Piedrafita, presidenta de Amigos de Serrablo.

Estas pintadas “son más discretas, si, al parecer realizadas con un rotulador, pero sigue siendo un bien cultural y tenemos que preservarlo y si no denunciamos está visto que no se aprende”. A raíz de hechos como este, que no es el único en esta pieza románica o en otras del Serrablo, se inició un proceso educativo en los centros escolares con actividades para que los jóvenes reflexionaran sobre la importancia del patrimonio. Pero parece ser que algunos o algunas no han entendido esa importancia que se quería transmitir “y tras varios años educando hemos tenido que pasar a la vía de que si se comete un acto vandálico, hay que responder por él”, asegura la presidenta. Esta “es una manera de darle importancia a lo que la tiene, que es el patrimonio”, añade.

Hace algo más de dos años la ventana románica de la iglesia del Castillo de Guarga apareció cubierta de pintadas. En esa ocasión “teníamos algunos nombres, se habló con las familias pero no se denunció”. Pero Amigos de Serrablo dijo entonces que “sería la última vez, y a partir de ahora vamos a darle a las cosas la importancia que tienen”, insiste. Y es que ahora “nadie puede alegar desconocimiento y por eso hemos decidido que a partir de ahora denunciaremos y esperemos que sea la última vez, se coja a los autores y sirva para que los demás reflexionen”.

Posiblemente, esta vez será más fácil eliminar la pintura de la pieza que la última vez, que hubo que acudir a una empresa especializada. Todavía no se ha decidido nada, pero seguramente, esta nueva pintada la limpiará el ayuntamiento, como ya ocurrió hace algo más de dos años. Mientras tanto, Amigos de Serrablo seguirá condenando estos hechos tan “lamentables” y seguirá trabajando para evitar que el vandalismo “que sufre nuestro patrimonio”.

El parque municipal de Sabiñánigo, que incluye el Paseo Julio Gavín, guarda algunas piezas de la riqueza arquitectónica de la zona: el ábside de la iglesia de Santa María de Gavín, del siglo X, perteneciente a la parroquial de Santa María que fue destruida durante la Guerra Civil, la ventana románica fechada en el siglo XII, de la iglesia en ruinas de Castillo de Guarga, el capitel procedente de la ermita de Arasilla o la pila bautismal de la iglesia en ruinas de Aineto.