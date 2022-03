Aragón ha acogido a un total de 578 ucranianos desde que comenzó la guerra

Aragón ha acogido por los cauces oficiales -a través de Accem- a un total de 578 ucranianos desde que comenzó la guerra, según ha explicado la consejera Mariví Broto. El Gobierno de Aragón estima que pueden ser más los refugiados que ahora estén instalados en la Comunidad. Sin embargo, consideran que quizás no todos han regularizado su situación a día de hoy.

El viernes había escolarizados 55 niños y por el momento, no han llegado menores sin acompañante. "Los menores no acompañados son responsabilidad nuestra, pero llegarán a través del Gobierno de España", ha señalado la consejera, que ha asegurado que no sabe cuándo llegarán.

Hasta la semana pasada, la entidad de primera acogida era Accem. En este momento, según Broto, las cinco entidades -Cepaim, Cruz Roja, Apip-Acam e Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl- que trabajan en Aragón con el Gobierno de España en el programa de protección internacional pasan a ser de primera acogida.

El Gobierno de Aragón y los ayuntamientos prepararon una serie de equipamientos para que los ucranianos pudiesen instalarse en Aragón. "Algunos los están utilizando ya en las tres provincias aragonesas", ha sostenido. La previsión es que lleguen más refugiados ucranianos, según la consejera. El Gobierno de España ha pedido a las entidades de primera acogida que estén preparadas.

Los ucranianos podrán estar hasta tres años en España. "Estamos en una guerra que no sabemos cuándo va a acabar. Tenemos que pensar que la solidaridad tiene que perdurar en el tiempo", ha afirmado Broto.

"Aragón está dispuesto a colaborar y ser solidario. En la solidaridad y la colaboración es importante que nos olvidemos de la recepción de material porque tienen muchos problemas logísticos. En este momento la mejor aportación que podemos hacer es una aportación económica a través de las asociaciones", ha defendido.