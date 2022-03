Tiene 25 años "recién cumplidos", es de Zaragoza, estudió Derecho y ADE y desde hace un mes reside en Madrid, ciudad desde la que le resulta "más sencillo" compaginar su trabajo como 'influencer'. Se llama Teresa Sanz, pero en el "fantástico" mundo de las redes sociales es más conocida como Teresa Macetas. Tanto que cuenta con 250.000 seguidores en su canal de Youtube, 226.000 en Instagram y 72.000 en Twitter.

Cifras nada desdeñables para una joven que considera que el secreto de su éxito es su "naturalidad, la constancia y el saber conectar con la gente". "Nunca" pensó que lo que ella consideraba un 'hobbie' cuando estudiaba segundo curso de bachillerato se iba a convertir en su principal fuente de recursos. Tanto, que vive "muy bien" de ello.

Así empezó Teresa Macetas en Youtube

"Comencé a editar mis propios vídeos con 17 años. Tenía un profesor de Geografía que nos mandaba hacerlos como una tarea más de clase. Así aprendí a editar y hacer otro tipo de piezas que comencé a subir a un canal de Youtube que yo misma creé. Hace siete años de esto y, por aquel entonces, no era tan normal como ahora. Incluso tuve que aguantar comentarios despectivos sobre lo que hacía", cuenta Teresa Sanz.

"Una cosa llevó a la otra y sin que me diera cuenta estaba estudiando la carrera y subiendo vídeos a redes que me reportaban un beneficio monetario. Lo primero era acabar mis estudios, eso lo tenía claro, pero ya entonces empecé a dejar de depender económicamente de mis padres", explica la 'influencer' zaragozana.

Sus vídeos de moda y hábitos de vida "de una chica normal" escalaron posiciones en el ránking de los más influyentes y las firmas de belleza y eventos comenzaron a interesarse por ella. "No sé ni cómo me dio el tiempo para acabar la carrera y trabajar a la vez. Mis días empezaban a las 07.00 y acaban de madrugada, pero todo ha valido la pena", cuenta Teresa Macetas. "Me encanta mi trabajo, pero es muy sacrificado, a pesar de lo que pueda imaginar quienes no controlan este mundo".

Las campañas publicitarias, los eventos, la formación en nuevas herramientas digitales, "que están en constante evolución" -apunta la joven- apenas le permiten tener tiempo libre. "Me levanto temprano, intento hacer un poco de deporte y después me siento delante del ordenador sin hora estimada para levantarme, si no tengo algún acto al que acudir. Así los siete días de la semana. No puedes desconectar. Para tener éxito debes ser muy constante, subir stories cada día a Instagram, vídeos, contestar a los seguidores...", dice la zaragozana, quien cuenta con la ayuda de un 'talent manager' -de la misma agencia que el de María Pombo- para "organizar su agenda".

"Soy autónoma desde hace años, pero el volumen de trabajo es tal que si no tuviera ayuda sería imposible gestionar todo. De hecho, este fin de semana, me gustaría haber participado en el 'SuaveFest', el festival al que acudirán decenas de influencers que ha organizado María Pombo en Formigal (Huesca), pero me es imposible asistir. No llego a todo", apunta Teresa Sanz.

En cuanto a sus ingresos, la 'influencer' zaragozana recela de dar una cifra concreta. "No todos los meses gano lo mismo. Varía en función de los actos, las campañas..., pero es cierto que me da para vivir bien. No me quejo para nada de cómo me va y soy plenamente consciente de que todo el mundo no tiene la misma suerte que yo", afirma Sanz.

"Las redes están en constante evolución y son el medio más utilizado para comunicarnos en la actualidad, lo que no quiere decir que en un año, por ejemplo, pueda monetizar mi trabajo como lo hago ahora", asumen la joven. "Tampoco me veo en un futuro como 'influencer', la verdad. Soy una chica muy creativa y mi intención es, con el tiempo, poder emprender algo que, como no puede ser de otra manera, pueda tener relación con las redes sociales", concluye la zaragozana.