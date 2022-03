Los 20 km/h extra para adelantar se suprimen sin cambios en la señalización de las carreteras aragonesas

Desde este lunes, los conductores cuentan con menos margen para adelantar en carretera. Hasta ahora, quien circulaba por una carretera convencional, limitada a 90 kilómetros por hora, podía llegar a 110 durante un adelantamiento. Sin embargo, la Ley de Tráfico que acaba de entrar en vigor prohíbe este ‘plus’ de velocidad. Desde ahora, el límite de cada vía no se podrá rebasar bajo ninguna circunstancia. A pesar de ello, las carreteras aragonesas -como las del resto del país- no se han modificado ni se han eliminado tramos de adelantamiento que a partir de ahora, con menos margen, pueden resultar más peligrosos.

La medida ha levantado mucha polémica. Tanta que el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha dado un año para probar su efectividad y decidir si se mantiene o si se suprime. El Congreso de los Diputados llegó a tumbar la norma durante su tramitación, pero finalmente el Senado la ratificó por una ajustada votación de 137 frente a 112.

“En 40 años que lleva esta medida, no hay un informe que diga que el factor principal de un accidente ha sido este margen para adelantar”

Los más críticos auguran que la medida puede ser contraproducente y generar más riesgo y accidentes. Una de las voces que se han opuesto al cambio de la ley ha sido la del zaragozano Juan José Alba. Este profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, experto en investigaciones de siniestros de tráfico, ha calculado que adelantar a un camión que circule a 80 kilómetros por hora costará tres veces más de tiempo, y habrá que recorrer el doble de espacio para hacerlo. “Los adelantamientos serán más lentos y peligrosos”, sostiene. En caso de seguir rebasando el límite en 20 kilómetros por hora, el conductor se expone a una multa de cien euros.

Cambian, entre otras, las multas por el uso del teléfono móvil, invadir el carril bici o los adelantamientos. Entra en vigor el 21 de marzo.

Alba entiende que “deberían de haberse adecuado miles de tramos de carretera” en todo el país, para adaptar los viales a la nueva situación. “Habría que aumentar los espacios de prohibición para adelantar, porque la gente no es consciente del peligro que puede haber”, señala. Alba admite que los tramos “no te obligan a adelantar”, pero advierte de que si se permite el adelantamiento en tramos con poco espacio, y sin posibilidad de los 20 kilómetros extra, “se está dando una información falsa”.

La Dirección General de Tráfico (DGT), por su parte, defiende la medida con el argumento de que en las carreteras convencionales se concentran el 70% de los accidentes mortales en carretera, y que en muchos casos provienen de impactos frontales que se producen durante los adelantamientos. El riesgo de muerte aumenta conforme crece la velocidad, por lo que a juicio de este organismo no se deben rebasar esos 90 kilómetros por hora. También apuntan que ese ‘extra’ es una “anomalía”, ya que en el resto de Europa no existe esa posibilidad.

Por el contrario, Juan Carlos Toribio, director del departamento de Seguridad de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, cree que se trata de una acción “caprichosa” por parte de la DGT. “En 40 años que lleva esta medida, no tienen ni un informe o atestado que diga que el factor principal de un accidente ha sido este margen para adelantar”, asegura.

Al igual que el profesor Alba, Toribio cree que ahora “para adelantar se va a necesitar más espacio y más tiempo en el lado izquierdo de la calzada”, por lo que la maniobra va a resultar “más peligrosa”. También ve un error que, una vez que se toma la medida, no se hayan modificado esos puntos de adelantamiento: “Muchos de los espacios de los que disponemos actualmente no nos van a permitir adelantar con seguridad”. Según señala, se van a crear “puntos trampa” para adelantar, en los que no habrá tiempo suficiente para ejecutar la maniobra sin exceder los nuevos límites de velocidad. Por ello, cree que habría que hacer “un retranqueo de las señales” para que estas se adapten a la nueva realidad.

En su opinión, detrás de esta medida hay “un afán recaudatorio”, ya que había multas que ponían los radares de tramos que se podían recurrir “por el margen extra de 20 kilómetros por hora en los adelantamientos”.

Otras novedades

Esta es una de las novedades que incorpora la Ley de Tráfico, que entra en vigor este lunes. Otra de las principales es la obligatoriedad de llevar casco si se circula en VMP. Sin embargo, la norma remite al desarrollo de un reglamento que la DGT aún no ha redactado, por lo que -hasta entonces- serán las ordenanzas municipales las que determinen la obligatoriedad del casco en patinete. En el caso de Zaragoza, no se puede multar porque la normativa municipal solo lo contempla para los menores de 16 años.

De forma esquemática, estas son las principales novedades de la Ley de Tráfico que hoy entra en vigor:

- Aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil. Se mantiene la multa de 200 euros y de 3 puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano.

- Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes conlleva la pérdida de 6 puntos (antes 4).

- Se eleva de 4 a 6 los puntos que se pierden por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros.

- Suben de 3 a 4 los puntos a descontar por utilizar, o no hacerlo de forma adecuada, el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección.

- Se castiga con 3 puntos poseer en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros y no solo su utilización como era antes.

- Pérdida de 3 puntos por mantener ajustado entre el casco y la cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.

- Se unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo.

- Se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

- Uso obligatorio del casco para usuarios de vehículos de movilidad personal, como patinetes.

- Los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras y demás zonas peatonales.

- Desde el 6 de julio de 2022 es obligatoria la incorporación de alcoholímetros antiarranque en vehículos de transporte de viajeros (por ejemplo, autobuses escolares). No cumplirlo es una infracción muy grave (500 euros).

- También se considera infracción muy grave "incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas", lo que acarrea una multa de 500 euros.

- Se añade como infracción leve (hasta 100 euros) por "incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo".

- Se podrán recuperar 2 puntos del carné por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

- Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados en los exámenes de conducir se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y seis meses sin poder presentarse de nuevo.

- Las empresas de transporte de personas y de mercancías podrán acceder "online" al registro de conductores para conocer si el permiso de conducir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informará en rojo (no en vigor) o verde (en vigor).

- Se podrán establecer cursos de concienciación y sensibilización para la obtención del permiso o licencia de conducir, que podrán impartirse también "online" siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual.

- Tasa cero de alcohol para los menores de edad conductores de cualquier vehículo.