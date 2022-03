José Juan Verón: "Somos una sociedad que vocifera mucho, pero reflexiona poco"

El Seminario de Investigación para la Paz continúa con su ciclo de debate. La sesión de marzo ha estado dedicada a 'La gestión de la comunicación en los medios', con la participación de los profesores e investigadores José Juan Verón y Antonia Isabel Nogales.

Los medios de comunicación son empresas que buscan la rentabilidad. ¿Pueden ser independientes y críticos con el poder?

Todo depende de lo que consideremos poder. Es un concepto recurrente pero poco definido. Si hablamos del Gobierno de turno o de alguna empresa en concreto, por supuesto que pueden ser críticos. Lo son, de hecho. Si hablamos de poder en un sentido más amplio, no es tan sencillo porque los medios de comunicación no van a poner en cuestión el sistema económico y social del que forman parte. No es bueno ni malo, simplemente tenemos que ser conscientes de ello. Además, vivimos en una sociedad muy criticona en lo superficial, pero poco dada al pensamiento crítico en lo profundo de las cosas. Vociferamos mucho, pero reflexionamos poco lo que decimos.

Tendemos a una unión de medios en grupos de comunicación cada vez más grandes. ¿Cómo afecta esta concentración a la pluralidad informativa?

Es normal que esto suceda por pura lógica de mercado. Las empresas, los medios en este caso, se agrupan para poder competir mejor. La concentración afecta negativamente a la pluralidad, pues al final los responsables de los medios son unos pocos. En España ha venido sucediendo esto y los grupos de comunicación se han reducido en los últimos años pese a que han surgido algunas iniciativas nuevas, pero la situación es mucho mejor que la de otros países en la que el 90% de los medios están en manos de media docena de empresas. El modelo actual en el mundo está llevando a una menor pluralidad, pero también a un incremento de las diferencias ideológicas y sociales. La falta de pluralidad alimenta a los extremismos.

¿Es posible y viable un modelo alternativo?

En teoría es posible y sería deseable que hubiese alternativas desde una perspectiva de salud democrática. Pero la realidad es que los intentos de generar medios alternativos no están teniendo éxito. Esto se debe a que hace falta mucho dinero para poner en marcha un medio de comunicación, pero además es necesario organizarse como una empresa y saber desenvolverse como tal.

¿Las empresas tecnológicas son cada vez más las que dirigen el mercado de la comunicación?

Las tecnológicas cada vez más dirigen todos los mercados. Tienen intereses en los medios de comunicación como en todos los sectores estratégicos. Se han introducido en la alimentación, en el farmacéutico, en el energético… Y, a la vez, los grandes fondos de inversión mundial, que son opacos y no sabemos quiénes están detrás, son los dueños de una parte de las tecnológicas, y también de los grandes conglomerados de medios internacionales. Estos grandes magnates hacen como que están en competencia entre ellos, pero en realidad todos tienen negocios con todos y al final defienden los mismos intereses.

Gracias a internet tenemos acceso a muchos medios y a muchas fuentes de información. ¿Estamos más informados o sufrimos los efectos de la infoxicación?

Nunca como en este momento hemos podido acceder a tanta y tan buena información. Pero no sabemos distinguir la buena de la mala. No estamos mejor informados porque informarse bien requiere esfuerzo y somos una sociedad que no está dispuesta a esforzarse. Así que no somos capaces de distinguir la información de lo que no lo es. Me refiero a la desinformación, pero también al entretenimiento, que nos llega a toneladas por internet y por los medios convencionales, muchas veces con un aspecto formal de información. Es lo que se llama infoentretenimiento y es una práctica tan peligrosa como extendida.