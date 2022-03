Antonia I. Nogales: "Es difícil para los medios plantar cara al poder económico"

Tituló su ponencia 'Los condicionantes de una información independiente'. ¿Es posible una información independiente?

Para contestar a esa pregunta habría que plantearse de qué o de quién podría ser independiente, y la respuesta no es sencilla. El periodismo siempre ha tenido que soportar presiones y batallar con intereses de muy diversa clase. El momento actual no es una excepción. Los medios convencionales pertenecen a grupos empresariales conectados con sectores ajenos a la comunicación. Así que formando parte del poder económico es bastante difícil tener la libertad suficiente como para plantarle cara. Algo similar ocurre con los poderes políticos. Cuando se tiene una dependencia tan alta como la actual de la financiación que procede de la publicidad institucional, la independencia también se dificulta. Una información independiente brota de proyectos periodísticos sostenibles económicamente. Si los públicos nos concienciamos de que hay que pagar por una información de calidad, estaremos abriendo la puerta a medios que pueden financiarse sin necesidad de depender de grandes inyecciones de capital externo o de la influencia del poder ejecutivo.

¿La batalla contra la desinformación es ahora uno de los principales retos de la democracia? ¿Vamos ganando o perdiendo esta batalla?

Si tenemos en cuenta que las noticias falsas se viralizan con mucha más rapidez y se comparten más que la información auténtica, podríamos decir que es una batalla perdida. No obstante, cada vez hay más personas que cuestionan lo que les llega. La desinformación es un enemigo duro porque es intencionado, es decir, hay actores que voluntariamente quieren difundir esas mentiras con un interés. A veces es la desacreditación del adversario político, a veces es la de dañar a determinados colectivos y generar odio.

¿El periodismo está eternamente en crisis? ¿Ahora más aún?

No creo que estemos en una época aún más complicada para el periodismo que otras. Ha cambiado el foco y muchas rutinas profesionales se han alterado. En muchos aspectos, el periodista se ha reinventado, pero no creo que ejercer ahora sea más complicado que haberlo hecho durante el franquismo o durante la Guerra Fría. El periodismo es una profesión que, antes incluso de ser considerada como tal, ya estaba en crisis, nació en crisis. Su aspecto vocacional lo explica en parte y también las deplorables condiciones laborales que soportan muchos compañeros. No existe la adecuada protección ni para ejercerla ni contra los que pretenden sabotearla.

La inmediatez es una de las características de la información actual. ¿No nos falta tiempo para la reflexión, para contextualizar?

Por supuesto, y ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Nos falta algo tan importante como el tiempo para pensar sobre los acontecimientos y el método estructural para interpretarlos adecuadamente en su contexto. La inmediatez es positiva en tanto que fue revolucionario romper esa brecha temporal. Pero comprender de verdad lo que pasa requiere tiempo y esfuerzo.

¿Qué papel juega el público en el periodismo actual?

El público ya no es pasivo, interactúa, elige y sus decisiones condicionan el mercado. Por eso hablamos de 'prosumidores', porque la actitud proactiva y productora del público ha hecho que la figura del clásico receptor haya desaparecido. Las fronteras entre el público y el comunicador son cada vez más difusas. Esto no debe desvirtuar el papel del periodista, que sigue siendo insustituible.