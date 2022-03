Oposiciones, el refugio en tiempos de crisis: "Aún estamos esperando al pistoletazo de salida"

Formar parte del empleo público es una opción aún más buscada en tiempos de crisis como la actual, tras dos años de pandemia en los que muchas empresas se han tenido que acoger a ERTEs o incluso hacer despidos. De ahí que las academias en las que se preparan oposiciones hayan experimentado un incremento del 25%-30% de la demanda con respecto a enero de 2021, tal y como señala el vocal de la Asociación de Academias Privadas en Zaragoza y director de Adams, Juan Carlos Calvo.

"La gente valora la seguridad del puesto fijo de un funcionario unido a la escasez que hay de otros trabajos. Eso hace que mucha gente vea su futuro en las oposiciones", apunta, por su parte, el director del Centro de Estudios Reina Victoria, Javier Sánchez, que también estima un crecimiento del 30% en los alumnos que ellos forman. Además, resalta el hecho de que hayan salido muchas plazas. "Unas porque quedaron postergadas por el coronavirus y otras nuevas porque aumenta parte del funcionariado", detalla.

Este martes se conocía que las oposiciones a maestro en Aragón -658 plazas correpondientes a ocho especialidades- se celebrarán el próximo 18 de junio. Asimismo, la oferta de empleo público de la DGA correspondiente a 2021 asciende a 483 plazas (de ellas, 326 de acceso libre y 142 para promoción interna y cruzada). Y a todas esas hay que sumar las que han ofertado el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial, la Universidad de Zaragoza y el Servicio Aragonés de Salud (más las de la Administración del Estado y Justicia).

Para el director del centro de formación Adams, se trata de un volumen de oferta "muy importante" por lo que, considera, que las oposiciones son una oportunidad laboral que se debería tener más en cuenta. "La media de edad del empleado público es más de 55 años. Hay un proceso en el que necesariamente vamos a tener un buen número de jubilaciones y va a haber una entrada de generación joven", destaca.

No obstante, opositores y academias están pendientes de los pasos que den las distintas administraciones para convertir esas expectativas de empleo público en realidad. "Estamos esperando al pistoletazo de salida y este no se está produciendo. Tendrían que empezar a realizar las convocatorias de las ofertas que han ido lanzando y orquestar todos los procesos selectivos. Una situación que tienen que solventar es la de los interinos y en la medida en que se vaya solucionando, comenzar a convocar todo lo que está ofertado. Hay opciones para todo tipo de titulaciones profesionales", reivindica.

Mientras, el director del Centro de Estudios Reina Victoria de Zaragoza comenta que la demora en las convocatorias es propia de la administración. "No nos cogen de nuevo", subraya Javier Sánchez.

"Situación de bloqueo"

Y es que, según informa el vocal de la Asociación de Academias Privadas, hay una "mezcolanza" de plazas de ofertas anteriores con las más nuevas. "Hasta que la administración no resuelva el tema de las ofertas anteriores se ha producido como una situación de bloqueo", afirma.

Ante esta situación, Juan Carlos Calvo cree que todas las administraciones deberían cumplir "con su obligación" y cubrir plazas todos los años, en función de sus necesidades. "Así se va haciendo una renovación natural y no como ahora, que hay un tapón y se produce un problema para todos: administración, interinos, centros de formación y opositores", ahonda.

Hace unos días, el director general de Función Pública, Esteban del Ruste, anunció que el Gobierno de Aragón aprobará antes del próximo 1 de junio la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para estabilizar las plantillas de la administración autonómica y tendrá "las cuentas echadas" en abril. Del Ruste, que compareció en Comisión en las Cortes, apuntó que en todas las administraciones autonómicas y la del Estado hay unos 800.000 empleados temporales y explicó que la nueva normativa estatal para estabilizar las plantillas señala que si los interinos llevan tres años en su puesto se convocarán procesos de concurso-oposición para cubrir las plazas definitivas y si llevan más de cinco se podrá acceder, de forma extraordinaria, mediante un concurso. "Es lo que estamos haciendo ahora", dijo.

En cuanto al perfil de los opositores, Calvo señala que la mayoría son mujeres (un 65%), titulados medios, con edades comprendidas entre los 28 y 45 años y muchos compaginan su trabajo con estudiar una oposición. No obstante, también hay personas que superan los 50 años. "Ellos tiene opciones reales de aprobar, yo lo he visto", asegura el directivo de Adams, a quien le preocupa que gente más joven no vea una salida laboral interesante convertirse en funcionario.

Y sobre los plazos de tiempo a la hora de prepararse una oposición, desde el sector hablan de entre nueve y doce meses para una plaza de auxiliar administrativo y de dos a tres años para categorías más altas, como una de administrativo superior del Gobierno aragonés o para un puesto de judicatura.