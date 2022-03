Cartonajes Barco prevé facturar este año más de 22 millones pese a la crisis energética

Pese a que el recibo de la luz se les ha incrementado de 300.000 euros al año a un millón y que han tenido una subida del 40% en el precio la materia prima, la empresa familiar Cartonajes Barco mantiene su plan de crecimiento para los próximos años. Un plan que pasa por elevar la producción de 50 millones de metros cuadrados de cartón ondulado que tuvieron en 2021 a 60 millones en cinco años y crecer en personal de unos 90 empleados actuales a 100 en dos o tres años, así como superar ya este año, aunque sea en un porcentaje pequeño, su facturación de 22 millones.

Estas son las expectativas de una empresa familiar, dedicada desde hace más de 60 años a la fabricación de cartón ondulado y embalaje, que abastece de cajas al sector farmacéutico, alimentario e industrial. Teva, Balay, Mann+Hummel, Samca, Lacasa o Bodega Pirineos, son algunos de sus clientes. La mayoría, del mercado nacional ya que enviar el producto más allá de los 500 kilómetros no sale rentable.

El consejero delegado de esta empresa familiar, Javier Barco, aprovechó ayer la visita del vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, para mostrarle el resultado de las inversiones de 10 millones realizadas en los últimos cinco años, en innovación destinadas sobre todo a fabricar embalajes de más valor añadido. Le dio cuenta también del cambio de imagen corporativa –su logo es ahora ‘Soluciones de embalaje Barco’– y de

los 1,5 millones de euros que aportarán para completar la inversión realizada antes de esta escalada de precios de la luz en un proyecto de autoconsumo de energía fotovoltaica que les cubre por ahora un 20% de sus necesidades.

«Casi todo lo que se fabrica se embala. Mercado hay, aunque las circunstancias son de una tremenda dificultad por la subida del coste energético y de las materias primas», reconoció el directivo, un incremento que están teniendo que repercutir a los clientes. «No hay otro remedio», dijo, y aunque reconoció que «en España está habiendo importantes tensiones por la falta de papel, en su caso, precisó, «dada nuestra política de compra al no haber comprado nunca al más barato sino al más fiable, el proveedor nos asegura que el volumen pactado a principios de año nos lo respeta con lo cual a nuestros clientes les podemos garantizar el suministro», indicó.

Aún en este contexto tan complejo, subrayó Barco, la apuesta es seguir con la trayectoria de crecimiento de esta empresa familiar. «Me incorporé en 1996. Entonces éramos 34 personas y hacíamos 4 millones de metros cuadrados de cartón. Ahora somos 90 y estamos cerca de los 50 millones» habiendo priorizado siempre «el servicio y la rentabilidad». Lo más importante en ese momento para las empresas, dijo es que el Gobierno «pare la subida de costes de energía» y que haya apoyo de las entidades financieras. «Ahora mismo estamos teniendo un incremento ficticio de la facturación, vía inflación de precios y no por el aumento de negocio», explicó. Asimismo, advirtió de que «resulta imposible actualizar los salarios al mismo nivel que la inflación» porque la situación sería más grave y vaticinó «un empobrecimiento de la población», si bien, no sabe si acabará suponiendo una contracción de la demanda.

Aliaga ha reconocido “la importancia de empresas familiares como Cartonajes Barco en la economía aragonesa por su trayectoria, competitividad y capacidad de generar empleo». Y preguntado por qué el Gobierno tarda tanto en atender la petición de las empresas de bajar el precio de la luz y los carburantes, respondió que los organismos de control en las administraciones públicas son muy complejos y puso el ejemplo del Perte del vehículo eléctrico que hoy se publica en el BOE. «Se aprobó en junio. En diciembre salieron las bases, pero ha habido flecos que negociar con Europa».