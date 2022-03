Víctor Bravo, beneficiario de una beca salario: "Vivo con tranquilidad y puedo centrarme en mis estudios"

Víctor Bravo y Miguel Velilla son dos de los 11 jóvenes aragoneses que recibieron la beca salario el año pasado. Perciben 950 euros al mes ya que cumplen con los requisitos de renta y obtuvieron una nota excelente en la selectividad, un 12,999 y un 12,7, respectivamente. Esta ayuda la disfrutarán durante los cuatro años de grado universitario, aunque para ello tendrá que sacar de media más de un 7,5.

"Con esta ayuda vivo con tranquilidad. Se que si mis padres tiene una falta de recursos puedo suplirla sin tener que trabajar. De esta manera puedo centrarme por completo en mis estudios", explica el joven, que estudia Periodismo en la Universidad de Zaragoza. Además, asegura, es un "reconocimiento al trabajo". Bravo asegura que él no hubiese tenido que dejar de estudiar si no hubiese recibido esta beca porque obtiene la del Ministerio, pero no es suficiente para "asumir todos los gastos que supone ir a la Universidad".

"Yo soy de Alcañiz, entonces los gastos se multiplican. El piso es el principal. Además, me cuesta 20 euros el autobús de ir y volver a mi localidad", ha explicado Velilla, que estudia Estudios Clásicos en la institución pública de Aragón. El primer año, ha añadido, podría haber tirado de ahorros para pagar todo lo que implica estudiar en la Universidad, pero el segundo año, posiblemente, tendría que haber buscado "un trabajo a media jornada".

A pesar de que el proyecto contemplaba en un primer momento 30 plazas, finalmente no solo se cubrieron 11. La consejera de Universidad, Maru Díaz, que ha recibido este jueves en el edificio Pignatelli a algunos de los beneficiarios de estas becas, ha indicado que hubo "un problema de comunicación". "Hay mucha gente que no había descubierto las becas. Aunque las discutimos mucho en el Parlamento, no habían llegado bien. Hicimos un análisis y no era una cuestión de que estuviera mal adaptada la renta o las notas porque el potencial de alumnos que podía haberlas solicitado era el doble de las becas que se habían presentado", ha apuntado la consejera.

Para evitar que este problema se repita este año, que se han convocado otras 35 becas salario, realizarán una campaña en los institutos para que conozcan de cerca estas ayudas que concede el Gobierno. Estas becas se enmarcan dentro de un programa piloto que durará hasta 2026 y que tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros. En total, el Ejecutivo pretende que un total de 120 alumnos se vena beneficiados.

Precisamente, Víctor Bravo descubrió la existencia de estas ayudas gracias a un artículo de HERALDO. "Si no lo hubiese leído, no me hubiese enterado. Se lo conté también a mis amigos que tenían notas altas", ha señalado.

"Este programa fue una apuesta de legislatura. Entendíamos que hay gente que tiene capacidad, notas altísimas pero puede encontrarse con dificultades a la hora de sostenerse en la universidad. Desde el Departamento entendíamos que era fundamental proteger el talento", ha afirmado la consejera

Requisitos

"Estamos hablando de gente con dificultades económicas que se podrían ver abocados a tener que trabajar durante la carrera o a no poder acceder a los estudios y con notas excelentes. Gente brillante que viene de familias con dificultades económicas o de situaciones humildes. Les protegemos con el mejor programa de becas del Estado, con 950 euros al mes", ha aclarado la consejera.

Los 11 jóvenes que han obtenido esta beca para este curso son los primeros del programa. Se trata de siete chicas y cuatro chicos, con una nota de acceso a la universidad entre el 9,027 y el 9,755 (sobre 10), que habían sido beneficiarios el curso anterior de una beca del Ministerio de Educación y para estudios postobligatorios, en el componente de la cuantía fija ligada a la renta del estudiante, y que se habían matriculado en un mínimo de 60 créditos en estudios universitarios con un precio por crédito máximo de 80,40 euros.

Dos de ellos cursan Medicina, otros dos Matemáticas y el resto estudian Lenguas Modernas, Magisterio en Educación Infantil, Periodismo, Estudios Ingleses, Física, Estudios Clásicos y Marketing e Investigación de Mercados.

A partir de ahora y para poder renovar la beca, tendrán que aprobar la totalidad de los créditos matriculados, en cualquiera de las dos convocatorias, y cumplir unos estándares de rendimiento académico, que varía en función de las distintas ramas de conocimiento.

Para Artes y Humanidades, la nota media del expediente habrá de ser 7,50, al igual que en Ciencias Sociales y Jurídicas; para Ciencias de la Salud, se ha establecido en 6,50; mientras que para Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, se ha fijado en 5,50.

Tal y como establecían las bases, el periodo de duración de la beca para grados de 240 créditos será como máximo de cuatro cursos académicos (concesión inicial y tres renovaciones). En el resto de títulos, la duración no será mayor a la de los cursos en que se estructure, sin que pueda exceder en ningún caso los seis cursos. En esta primera convocatoria, 9 becados cursan grados de cuatro años y dos, de seis.

Estas nuevas becas son compatibles con el componente de matrícula de las ayudas del Ministerio, así como con las becas de Movilidad y las Erasmus+, que convoca la DGA. Durante el disfrute de las mismas, los beneficiarios no podrán trabajar ni por cuenta ajena, ni por cuenta propia, salvo que la actividad laboral esté vinculada a grados con formación dual.