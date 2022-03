Así repercute la calima a la salud

Numerosas ciudades españolas han amanecido esta semana teñidas de naranja a consecuencia de la calima proveniente del norte de África. Una calima consiste en partículas en suspensión que se origina por el impulso del movimiento general de la atmósfera, tal y como explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón.

En ocasiones ha llegado hasta Escandinavia o, incluso, cruzar el océano Atlántico y repercutir en el Caribe. En Aragón también se ha apreciado en Llanos del Hospital, donde ha sido más evidente por la nieve, o en Tarazona, tal y como le han consultado a Rafael Requena, delegado de la Aemet en la Comunidad.

Más allá de la estampa que surge, la calima puede tener repercusión en la salud de las personas. "La alta concentración de partículas en suspensión que tenemos en la actualidad se traduce en que los índices de calidad del aire llegan a valores extremos -señala Germán Peces-Barba Romero, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ)-. Estas partículas pueden desencadenar agudizaciones o rebrote de la enfermedad o de los síntomas". Peces-Barba se refiere a asmáticos o a pacientes con enfisema o bronquitis crónica.

El también neumólogo en la Fundación Giménez Díaz de Madrid suma a los grupos de riesgo a los niños y explica que se puede desencadenar "una respuesta inflamatoria", como "irritación de mucosas, estornudos, malestar, congestión o picor de ojos". A pesar de ello, aclara que se trata de una contaminación que "no es tóxica en sí misma porque es un mineral en suspensión" y los distingue de los contaminantes de la industria o de la polución urbana. Además, también se pueden sufrir dolores de cabeza: "Es más con los contaminantes industriales que con el polvo, pero también puede producir".

¿Qué hacer para prevenir problemas de salud ante la calima?

"Estos enfermos deben evitar salir del domicilio, mantener las ventanas cerradas para que las partículas de polvo no entren y, si hay más remedio de salir, utilizar mascarillas", recomienda el neumólogo. En este sentido índice en que las mascarillas que se deben utilizar son FFP2 en adelante y no higiénicas o quirúrgicas, ya que no filtran estas partículas.

Este tipo de problemas de salud no repercuten, en principio, en personas sin patologías previas. Sin embargo, aconsejan que no se respire aire con altas concentraciones de partículas innecesariamente. "Si se hace deporte, la bocanada de aire va a acumular innecesariamente polvo mineral en los pulmones -apunta el doctor-. No va a pasar nada porque es una única ocasión, pero se puede evitar".

No hay que olvidar que se vive un contexto de la borrasca Celia. "El cielo cubierto de este martes en Zaragoza tampoco nos deja ver mucho, pero en caso de precipitación, podría llover barro", señaló Rafael Requena, delegado territorial. Además, en la Comunidad también repercute el viento, que estos días sopla de componente este y sureste y que puede llevar las partículas de este polvo sahariano.