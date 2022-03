La plantilla de los centros deportivos de Zaragoza rechaza la oferta del Ayuntamiento para evitar la huelga

La última oferta presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza para evitar la huelga en los centros deportivos municipales no ha convencido a los trabajadores, que la consideran “insuficiente”. De esta forma, salvo que se alcance un acuerdo de última hora, el conflicto laboral se trasladará al servicio desde este sábado, día en el que la plantilla está llamada a una concentración en la plaza de España para reclamar un plan de contrataciones que acabe con las carencias del área.

Desde el gobierno PP-Cs defienden que la propuesta sirve para “cubrir el histórico déficit de personal que arrastran desde hace mucho tiempo las instalaciones deportivas municipales” en materia de personal. En concreto, han presentado un plan de empleo que “supone una inversión de 1 millón de euros”, una oferta que “ha sido mejorada en los últimos días” y que “comprende la incorporación de 24 trabajadores para garantizar el adecuado servicio, además de la incorporación del nuevo jefe de servicio y la reposición de las 3 bajas de larga duración ya tramitadas”.

En cambio, desde el comité de huelga entienden que la oferta no cubre sus reivindicaciones, que en este caso no son salariales, sino que buscan un aumento de personal para garantizar la calidad del servicio y la conciliación laboral. “El gobierno propone unas soluciones temporales para un problema que es dinámico y a futuro, y por tanto no da respuesta a los problemas estructurales del servicio a los que le han llevado sus decisiones en materia de personal”, alegan en un comunicado.

“El formato de contratación de su propuesta es, en su mayoría, temporal no en vacante, y dista de ser una solución al problema a medio y largo plazo. Por ejemplo, cuentan como parte de su propuesta la cobertura de 3 bajas tramitadas hace más de un mes; la plaza ya ocupada de la Jefatura del Servicio, cuando lo que se necesita es personal para abrir instalaciones; o contrataciones temporales vinculadas a acúmulo de tareas que terminarán y nos devolverán al mismo punto de partida o peor dentro de unos meses”, añaden desde el comité.

El gobierno municipal, en cualquier caso, “entiende que la propuesta debería ser suficiente para la desconvocatoria de la huelga”. No obstante, “se está estudiando la posibilidad de fijar servicios mínimos para garantizar el servicio a la ciudadanía sin menoscabar el derecho a huelga de la plantilla”. En este sentido, la plantilla apunta que “los cierres planteados en la convocatoria de huelga se realizarán en fin de semana y por tanto no impiden la práctica deportiva en el resto de días”. “Entendemos que siendo este un servicio fundamental para gran parte de la población zaragozana -advierten los trabajadores-, no se puede considerar esencial por la distinta normativa que lo regula”.