Comienza un paro indefinido en el transporte de mercancías que no apoya la gran empresa

A las 00.00 de este lunes ha comenzado un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera marcado por la división del sector. Organizado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías esta protesta quiere denunciar la "gravísima" situación del sector y unas condiciones laborales "inadmisibles".

También a esa hora -aunque se convoca de manera independiente- ha comenzado la protesta apoyada por mayoría por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), que aglutina a 700 socios y 2.000 vehículos, en su gran mayoría autónomos. Una acción que, como explicaron desde esta organización empresarial, se mantendrá hasta que el Gobierno presente un plan de actuación que haga frente al impacto económico que está suponiendo la subida del precio del combustible.

Ambos paros no cuentan, sin embargo, con el apoyo de las patronales que representan a las pequeñas y medianas empresas y a los grandes operadores del sector. Así, tanto el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han negado su adhesión a este paro indefinido porque consideran que "no es el momento" y aseguran que el seguimiento de la huelga no será ni general ni mayoritario por lo que han lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que no se prevé problema alguno de abastecimiento.

Tampoco apoya estos paros la Federación de Empresas de Transporte (FET) de Aragón, que agrupa a las asociaciones provinciales de Zaragoza (Fetraz), Huesca y Teruel, que representa a un millar de compañías que aglutinan una flota de unos 5.000 vehículos y suman una plantilla que supera los 7.000 trabajadores.