Lambán: "Me desentiendo de buscar soluciones a los JJ. OO. por la vía bilateral, la pelota está en el tejado del COE"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que se desentiende de buscar soluciones por la vía bilateral con la Generalitat de Cataluña para presentar un proyecto conjunto a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Tras participar este domingo en la Conferencia de Presidentes en la isla de la Palma, Lambán ha dicho: "Estoy dispuesto a reunirme con cualquiera. No tengo ningún problema desde el punto de vista personal con Pere Aragonès, pero como he dicho estos días, mi paciencia se ha agotado definitivamente".

Lambán ha participado, junto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España, en dicha Conferencia, después de que este viernes lamentara "que el independentismo catalán haya dinamitado la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con su decisión unilateral de nombrar a la hasta ahora presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno y exesquiadora olímpica, Mònica Bosch, nueva coordinadora del proyecto olímpico".

El líder del Ejecutivo regional ha sentenciado: "La posición del Gobierno de Aragón respecto a la candidatura olímpica está fuera de toda duda y está alienada a la del Gobierno de España y el Comité Olímpico Español" y "lo que no está nada claro es la posición de la Generalitat".

Por último, ha recalcado que "la pelota está en el tejado del COE y el Gobierno de España" que son quienes "tienen que plantearnos qué salida nos da". Ha dejado claro que si Aragón no está de acuerdo con el planteamiento, "se reserva la oportunidad de plantear una alterativa" para albergar los JJOO 2030 en los Pirineos.

Aragónès, dispuesto a reunirse con Lambán

Por su parte, Aragonès ha mostrado su disposición a abordar con el jefe del Ejecutivo de Aragón la presentación de una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, tras las discrepancias expresadas por ambos sobre esta cuestión.

En una breve comparecencia tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, a preguntas de los periodistas, Aragonès ha señalado que el encuentro celebrado este domingo era para tratar las consecuencias de la crisis de Ucrania, pero ha recordado su disponibilidad "siempre" para hablar.

"He asistido a reuniones bilaterales con otros presidentes, no ha sido el caso de esta última. Como ya dije en su momento, si se rectifica y se puede hacer una reunión no tendré ningún problema", ha añadido sobre la reunión que debía mantener el pasado 28 de enero con Javier Lambán y que el presidente aragonés suspendió por la falta de acuerdo entre ambos ejecutivos sobre la presentación de la candidatura.