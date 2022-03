Ucraniana en Zaragoza: "Nos han facilitado una casa en Villanueva para mi familia que ha llegado esta semana de Ucrania"

Lilia kuchynska es ucraniana y lleva viviendo en la capital aragonesa desde hace 20 años. Su madre, su hermano, su cuñada y sus tres sobrinos –y unos cuantos amigos– residían en una localidad del centro de Ucrania, situada a 200 kilómetros de Kiev. Ahora, "por suerte, ya están en Zaragoza". De hecho, su madre, "de casualidad" estaba en España cuando comenzaron los bombardeos. "Vino para cuidar a mi bebé hace unas semanas", sostiene. A pesar de que los hombres que se encuentran en edad militar no pueden salir del país, su hermano, según explica, tuvo la posibilidad de huir al ser padre de una familia numerosa.

"Ahora mismo estamos 13 personas viviendo en mi casa pero según me han informado, mañana –por hoy– ya no será así. Nos han facilitado una casa en Villanueva de Gállego gratuitamente y estos días la han estado poniendo a punto porque no tenía ni calefacción. Se han portado muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos", cuenta. De hecho, los vecinos del municipio han comprado una televisión y otros enseres para su nuevo hogar.

A pesar de que sus familiares y amigos más cercanos ya están en Aragón, algunos no han conseguido salir o han decidido quedarse. "Mi primo tiene un bebé que nació prematuro y está con atención asistida en sótanos. Les han dicho que se preparen para salir, pero con un niño entubado a donde vas…", relata. Sin duda, para ella, es «devastador» ver la situación que está viviendo su país.

kuchynska acudió ayer junto a su madre a la oficina de Extranjería de Zaragoza para regularizar los papeles de sus familiares y amigos que ahora viven temporalmente con ella y su familia. "Nos han pedido la fotocopia del pasaporte y un número de contacto para tenerlos fichados. De momento, no se hace ninguna otra gestión", lamenta. Cuando la familia consiga asentarse en la zona, esta ucraniana asegura que colaborarán con las diferentes asociaciones, especialmente con la Asociación Caspolina, para seguir trayendo a refugiados de Ucrania.