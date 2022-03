El PAR plantea que el COE valore otras opciones para mantener o impulsar con Aragón una candidatura a los JJOO 2030

El vicepresidente del Partido Aragonés, Roque Vicente, ha señalado la determinación por parte de su formación de "mantener, siempre contando con el Comité Olímpico Español, la aspiración de Aragón para acoger unos Juegos de Invierno, a la que los aragoneses llevamos muchas décadas destinando constancia y tesón, avances e iniciativa".

En ese sentido, tras las últimas noticias y reacciones en torno al nombramiento de una coordinadora desde Cataluña para unos hipotéticos Juegos Barcelona-Pirineus, la posición del Partido Aragonés es la siguiente: "Corresponde al COE aplicar el criterio establecido y decidir si queda alguna posibilidad de culminar una candidatura conjunta en igualdad, con respeto a todos los territorios y por consenso. Si no es bajo esas condiciones, en el PAR ya hemos dicho que Aragón no debe estar y no habrá candidatura, pero esa decisión del COE no puede implicar un abandono por siempre del proyecto olímpico para los Pirineos".

Así lo ha dicho Roque Vicente "porque Aragón y los aragoneses queremos unos Juegos en nuestras montañas".

"Es más -ha añadido el vicepresidente del PAR-, planteamos que el COE valore otras opciones para enfocar con Aragón una candidatura olímpica de los Pirineos a los Juegos de Invierno, considerando el potencial de viabilidad. Tiene que haber alternativa, contando con espacios pirenaicos de España, Francia y Andorra que quieran sumar, con acuerdo y sin unilateralidad, en plena colaboración. Tiene que haber alternativa, si no es de cara a 2030, con visión de futuro".

Vicente ha reafirmado la convicción del PAR respecto a la oportunidad de desarrollo y bienestar para Aragón y especialmente para las comarcas de montaña, que supondría obtener y celebrar unos Juegos de Invierno. "La nieve es un motor de actividad, empleo, mejora de infraestructuras, lucha contra la despoblación, prestigio e imagen... para toda la comunidad y pocas palancas más potentes existen que unos Juegos y un proyecto olímpico. Por todo ello, hay que persistir", ha sentenciado.