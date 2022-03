Un gigante con los pies de hierro

Un portainjerto, o pie, denominado 'Pilowred', es la última novedad surgida de los laboratorios de investigación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) para contribuir al desarrollo del cultivo de la almendra. Este portainjerto busca "proporcionar una genética que aporte menos vigor al árbol para conseguir plantaciones más sostenibles y más eficientes", explica María José Rubio, investigadora de Ciencia Vegetal del CITA y responsable del Grupo de Mejora Genética del Almendro.

Esta reducción del vigor de los árboles supone que las plantaciones entran antes en producción y son más sostenibles económicamente ya que los manejos son bastante más fáciles. Además, "los árboles están mucho más juntos, lo que permite un uso mucho más eficiente del agua y reduce en gran medida la deriva de productos como los fitosanitarios, ya que se aprovecha una mayor proporción de los mismos".

Además, este nuevo portainjerto 'Pilowred', que confiere menor vigor que el que se utiliza como referencia en regadío -llamado 'Garmen'- permitirá "plantaciones más sostenibles y eficientes y mayor adaptación al cambio climático tanto por resistencia a nematodos como por sus bajas necesidades de frío". Todo ello "manteniendo el carácter morfológico que ayuda al sector viverístico a un mejor manejo de la planta injertada", afirman desde el CITA. Rubio incide también en que este nuevo pie facilita la detección de cualquier indicio de que el injerto pueda no haber funcionado al surgir hojas de color rojo.

Sudáfrica, Australia o Chile son algunos de los países en lo que se cultivan almendras hechas en España. CITA

De los híbridos de hoja roja, en los que el CITA es pionero, ya comercializados desde el año 2000, 'Garnem', 'Felinem' y 'Monegro', el primero es el portainjerto que mejor se adapta a los suelos de muchas zonas frutícolas de regadío de todo el mundo y representa el 20% de los patrones utilizados para almendro en España y uno de los propagados a nivel mundial, con licencias en Australia, Sudáfrica y Chile.

Con el nuevo portainjerto 'PilowRed', "el hermano pequeño de 'Garnem'", se espera la misma adaptación, pero más dirigido a los nuevos sistemas de cultivo que España ha exportado a nivel mundial, y el material vegetal del CITA ha contribuido en gran medida a esta innovación.

Líderes en la almendra

NOTICIAS RELACIONADAS Una cita para explorar el futuro de la producción de forrajes

El cultivo de la almendra ha experimentado un crecimiento exponencial por diversos motivos. Entre ellos, el hecho de que se trata de un cultivo "muy fácil de mecanizar al no ser tan sensible como puedan ser otros". De hecho, Aragón, pese a no ser una zona de clima mediterráneo, ha conseguido cotas de liderazgo de producción de este fruto seco.

Si bien esta posición se debe en gran medida a la labor de los productores, no se puede ignorar el trabajo de los investigadores que contribuyen de manera indispensable. Y en ello el CITA ha tenido un papel determinante. En el último medio siglo, el centro ha desarrollado diez variedades de almendro -entre ellas, 'Guara', cuya introducción supuso toda una revolución y que sigue siendo referente desde hace décadas-, y cinco portainjertos. Sus patentes son las que generan mayores ingresos de los centros de investigación pertenecientes al Gobierno de Aragón. Sudáfrica, Australia o Chile son algunos de los países en lo que se cultivan variedades de almendra creadas en España gracias a la contribución del CITA.