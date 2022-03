Cientos de estudiantes recorren el centro de Zaragoza por una educación "en y desde la igualdad" y gritan "No a la guerra"

Después de un 8-M marcado por las restricciones de la pandemia, el movimiento feminista tenía ganas de volver a tomar las calles aunque en todo momento ha sido necesario llevar la mascarilla, lo que no ha impedido que los eslóganes y los cánticos se escucharan alto y claro. Un ambiente reivindicativo que se ha podido constatar en la manifestación del movimiento estudiantil que este martes ha recorrido las calles del centro de Zaragoza desde la plaza de San Francisco hasta la del Pilar bajo el lema 'Reeducando las mentes, profesoras y alumnas fuertes'. En los primeros momentos amenazaba lluvia y han caído algunas gotas que luego han ido dejando paso a los rayos de sol. Las participantes han reivindicado una educación "en y desde la igualdad", además de "antirracista y de calidad". Este año se ha sumado el 'No a la Guerra', en condena a la invasión de Putin en Ucrania.

'Reeducando las mentes'. 'Profesoras y alumnas más fuertes' son dos de los lemas que presiden la manifestación.

El himno de Rigoberta Pandini 'Ay mamá' ha sido una de las bandas sonoras de la jornada. "Sobre el papel parece que se ha conseguido mucho, y se ha avanzado en algunas cuestiones muy visibles, pero quedan muchos micromachismos y desigualdades invisibles por desterrar", ha asegurado Inés Gracia, portavoz del movimiento 8-M. En cuanto a la situación en las aulas, ha señalado que la pandemia ha ralentizado proyectos y planes sobre igualdad que se estaban implantando y "que hay volver a retomar con energías renovadas".

El 'No a la guerra' ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha sumado a los mensajes coreados y que se podían leer en pancartas contra la violencia machista, la LGTBI fobia, el fascismo y el racismo. "Mi tatarabuelo fue a Rumanía en la I Guerra Mundial y, aunque no nací en Ucrania, tengo antepasados de allí. Me duele lo que está ocurriendo y ver cómo las mujeres están huyendo de su país para salvar a sus hijos y acompañar a las personas mayores", señalaba Miruna Hulubenco, estudiante de 4º de la ESO del colegio Virgen del Pilar que ha respaldado la huelga.

"Sola, borracha, quiero llegar a casa", "No son muertes, son asesinatos", "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste", "Tranquila hermana, aquí está tu manada" son algunos de los cánticos que se han escuchado a lo largo del recorrido que se ha prolongado durante dos horas. "Tener miedo a volver sola a casa por la noche no tendría que ocurrir en pleno siglo XXI. Nos encontrabamos con chicos de nuestra edad que no saben aceptar un no por respuesta y llegan a extremos que no deberían", explicaba Claudia Mantecón de 21 años y estudiante de Diseño de Producto en la Escuela Superior de Diseño. También lamentaba que las mujeres todavía representan una minoría en los puestos de dirección y gestión.

Estudiantes de Secundaria del instituto Corona de Aragón Francisco Jiménez

Entre las docentes que se han sumado a la movilización matutina estaba Carolina Santamaría, profesora en el instituto zaragozano Avempace de Formación y Orientación Laboral en los ciclos formativos de FP. "Siempre he militado en el movimiento feminista. Pero este año me hace más ilusión porque es la primera vez que acudo con mis alumnas de Técnico superior en promoción de igualdad de género que han confeccionado una pancarta y se han organizado para venir, yo me he sumado a ellas", apuntaba. "El movimiento feminista creo que ha tenido un impulso fuera de los centros educativos que también ha llegado dentro. Lo ideal es que la igualdad se incorpore desde primaria como un tema transversal, una línea en la que ya se está trabajando", ha defendido.

Tras alcanzar la plaza del Pilar, las organizadoras han leído un manifesto en el que han presentado sus principales demandas. Han recordado algunos de los nombres de mujeres olvidadas a lo largo de la historia "por un sistema patriarcal" que las ha relegado a un segundo plano como Mae Jemison, Rachel Carson, Rosa Bonheur, Enheduanna, Concepción Arenal, Ángeles Santos, Leonora Carrington, Maruja Mallo, Margarita Manso y María Moliner, entre otras. Desde el eje estudiantil han reclamado "una educación feminista, antirracista, transversal e intereseccional, pública, laica, gratuita y de calidad" que represente "a todas" sin importar "condición, origen, recursos o capacidades".

Asimismo, las asistentes han demandado una educación afectivo-sexual en las aulas que incluya el colectivo LGTBIQ y que "hable de consentimiento y de placer" y que "combata el ideal del amor romántico todopoderoso y exclusivo". También han pedido que se acabe con el acoso, la violencia y la discriminación que sufren en algunos centros de enseñanza las mujeres lesbianas, las bisexuales y las trans y que las administraciones y la justicia apliquen "protocolos efectivos" para luchar contra el acoso sexual y la violencia machista.