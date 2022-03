¿Cursos para tener perro? ¿Cesión entre particulares? La letra pequeña de la ley de protección animal

7

Los perros de caza y los de ganadería, incluidos en la ley

Estos perros deberán estar inscritos como tales en el registro de animales de compañía. Además, los cazadores que quieran criar a sus perros deberán estar inscritos en el registro de criadores, en su categoría correspondiente, y en caso de no estarlo los perros de caza que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados. En cuanto a regalar o vender un perro cazador a titulares no inscritos en el registro de criadores, podrá hacerse, pero con el can esterilizado o con el compromiso de su esterilización en un máximo de tres meses si es adulto o antes del año en el caso de ser un cachorro. Respecto a los de pastoreo y guarda del ganado, deberán estar igual que los de caza inscritos como tales en el registro de animales de compañía. Y de manera común a los perros de caza, los de pastoreo y guarda de ganado deberán mostrar pruebas de sociabilidad; su ausencia supondrá "su clasificación como perros de manejo especial fuera de la actividad cinegética".