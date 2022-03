Calatayud y su comarca recogen más de 36 palés con productos para Ucrania

La invasión rusa de Ucrania y las consecuencias sobre la población civil han movilizado la solidaridad a lo largo y ancho de España. Como una de las muchas muestras de estos días, ayer, en Calatayud, la Cofradía de San Roque, junto con la colaboración del Grupo Scout Claret, recogieron 36 palés de productos con destino a atender las necesidades básicas y más urgentes de los ciudadanos afectados por la guerra que estalló el pasado 24 de febrero. La ayuda la canalizará la empresa TAC Logística (Transportes Caballero), con la ayuda de TXT, aunque en la ciudad se seguirán recogiendo enseres y alimentos hasta el martes en el antiguo colegio Claretianos.

"A mi casa venía Svitlana Babina, de una ciudad que se llama Brovary, muy cerca de Kiev. Pero hemos perdido contacto con ella y estamos buscando retomarlo. Si alguien puede dar con ella, que nos lo haga saber", insiste Inés Pablo, vecina de Sediles y que acudía junto a su marido con una furgoneta llena de productos. "Ayer bajamos lo que se había recogido en Miedes, Mara, Ruesca, Orera y Belmonte y hoy, lo que no cupo ayer de Torres y Sediles", repasaba. En su caso, asegura que "estamos pensando en acoger, ya sean niños o familias".

Los donantes llevaron el material al paseo Cortes de Aragón de Calatayud. Macipe

Hasta el punto de recogida, situado en pleno paseo Cortes de Aragón, la arteria principal de Calatayud, el flujo de asistencia de personas era continuo. "Hemos venido para colaborar en una necesidad, no una obra de caridad. Mañana podríamos ser nosotros", argumentaban Juan José y Samuel Forcén. En varios viajes depositaron ropa, mantas, toallas, comida, mochilas y productos sanitarios. Tras ellos, Clara Olea, también bilbilitana, se sumaba a la iniciativa: "Un amigo mandó por WhatsApp la recogida y como tenía ropa para donar, varios jerséis, y he visto que están pasando frío, pues he venido para ayudar con lo que puedo", explicaba.

"La gente de Calatayud siempre responde y es muy solidaria. En poco más de una hora ya llevamos un camión medio lleno y tienen que descargarlo. Nadie queremos una guerra, la gente está pasándolo mal y sufriendo y necesitan toda la ayuda posible", razonaba María Vincueria, presidenta de la Cofradía de San Roque. A su lado, Claudia Planas, coordinadora de los Scout, organizaban el depósito de los productos incluso con cadenas para llevarlos desde coches particulares a las cajas y al camión. "Es una buena idea y como uno de nuestros lemas es 'siempre listos para servir' teníamos que estar aquí", apuntaba.

Se recogieron todo tipo de productos de primera necesidad. Macipe

En Claretianos, en la calle Fernández Ardavín, la recogida, que coordina el Ayuntamiento de Calatayud y TAC Logística, estará abierta hasta el próximo martes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Allí se piden sacos de dormir, mantas, ropa térmica, botiquines de primeros auxilios, medicamentos básicos, comida no perecedera, termos y linternas autorecargables.

Además, localidades como Munébrega y Ateca, en la misma demarcación, y Daroca, Retascón, La Almunia de Doña Godina y Cariñena, entre otras, han desarrollado y desarrollan iniciativas similares de recogida de productos identificados como necesarios.

Desde el Comité Autonómico de Emergencias, que integran la DGA, los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, la Diputación de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Solidaridad, piden que los ciudadanos interesados en ayudar eviten donaciones en especie y abogan por canalizar la ayuda a través de entidades que trabajan en la zona, como Cruz Roja o Acnur.