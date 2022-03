"Putin puede cavar su propia tumba con la ocupación de grandes ciudades como Kiev"

Javier Jiménez Olmos es un coronel retirado que ha trabajado en la OTAN, en altos cargos durante las guerras en Yugoslavia y Kosovo, y es miembro del Seminario de Investigación para la Paz con sede en la capital aragonesa. Nació en San Javier (Murcia) en 1952 y su trabajo en la Base Aérea le condujo a Zaragoza a finales de los años 80, donde reside.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha reconocido que España va a aportar material ofensivo para Ucrania en la guerra, como Alemania, Francia y Portugal. ¿Cree que era inevitable?

Por supuesto. Estamos ante una agresión contra la legalidad internacional y los derechos humanos de un país soberano reconocido, independientemente de que habría que analizar lo que pasó antes. En estos momentos esa decisión es acertada. Además, sirve porque un dirigente como Vladimir Putin debe saber que también (los miembros de la OTAN) pueden responder de otra manera, porque si no hará lo que quiera.

El presidente de Ucrania había reclamado el apoyo de la Unión Europea con su defensa frente a la invasión de Rusia.

Pero el problema es que, según la mentalidad de Putin y muchos rusos, Ucrania es Rusia, sobre todo la parte oriental, donde ellos además se consideran rusos. Desde el 2014, cuando ocurrió lo del Maidan (la movilización de Ucrania en favor de entrar en la UE) cayó el presidente que había (Yanukovich) y pusieron unas leyes muy restrictivas a la zona del Donbas. Además, la OTAN se ha ampliado sucesivamente...

Los pilotos de los F-18 de la Base de Zaragoza han defendido los cielos del Báltico (Letonia, Lituania y Estonia) que son aliados y detectaron 90 vuelos de aviones rusos en su espacio aéreo. ¿Los rusos también lo ven como suyo?

La mentalidad de Putin es que se sintió humillado con la desmembración de la Unión Soviética y quedaron muchos rusos en Letonia, Lituania y Estonia. En su estrategia de seguridad dice que tiene que defender a los rusos allí donde estén. Fui jefe de división de planes operativos y con la caída del Muro trabajamos con oficiales del antiguo Pacto de Varsovia, y antes lo que nos contaban a nosotros se lo decían también a ellos.

Esta invasión por parte de Rusia ha provocado ya un millón de ucranianos escapándose de la guerra…

Ahora mismo nadie lo discute, pero se ha provocado por errores de ambas partes.

¿Errores como que Ucrania debería haber sido declarada parte de la UE o la OTAN?

No. Todas las potencias necesitan una zona de seguridad y pensar que Bielorrusia, Ucrania o Georgia pueden estar dentro de la OTAN no nos aporta ninguna seguridad. Pero para los rusos y la percepción de Putin es que las tropas de la OTAN pueden entrar por la llanura de Ucrania hasta Moscú si deja el país (entrar en esa organización). Hay que pensar en ese análisis para llegar a una negociación. Yo soy partidario de que Bielorrusia, Ucrania y Georgia no entren en la OTAN y se convierta en una zona desmilitarizada, como el Mar Negro, y de protección económica para el comercio entre las dos partes. Ahora es inevitable solo hablar de los armamentos porque la circunstancia nos ha llegado hasta este punto, pero hay que ver los errores y todavía se está a punto de negociar.

China, que ha criticado a Rusia en la ONU, ¿va a ser fundamental en negociar la guerra?

China es un actor fundamental y puede ser decisivo para resolver el conflicto. Con su política de soft power (poder blando) se mete en todos los sitios y uno de sus principales negocios está en Europa, en la economía y las finanzas. Es la ruta de la seda y a China no le interesa para nada una Europa en conflicto y con problemas económicos. En el Consejo de Seguridad se abstuvo el representante de China y eso es un paso muy importante. Fue equidistante porque criticó al ministro de Asuntos Exteriores ruso y le instó a cesar. Esta guerra nos va a destruir a Europa y nuestra economía. Por eso China puede ser muy válido para acabar el conflicto.

¿Estar en una misión como Letonia o unas maniobras en Noruega en la frontera con Rusia para las tropas españolas puede ser muy complicado con la presión de los rusos?

Yo lo he vivido en mis propias carnes estar en una misión tranquila en Nápoles o cuando me tocó ir a Kosovo en plena guerra. Es muy diferente y hay mucha más tensión o preocupación por todo porque es una guerra.

¿Hasta cuándo cree que puede dilatarse esta guerra?

Hay unos factores que son incontrolables. Pensando racionalmente si se puede, Putin va a encontrar ahora un nuevo Afganistán. Una de las caídas de la dictadura de la Unión Soviética fue la impopularidad de la guerra de Afganistán. Ya están viendo ahora en la población de Rusia, sobre todo en las madres que mandan a sus hijos al ejército, que es de prescripción, y los llevan a un país que no les interesa para nada. El coste humano es un factor y el coste económico otro, porque Rusia no está boyante. Tener ese despliegue militar en un tiempo largo le causará un perjuicio. El tercer factor serán la rebelión del mundo de las finanzas como los grandes empresarios u oligarcas. El cuarto será la población rusa, que todavía Putin la tiene controlada como dictador que es y los mete en la cárcel, pero no le va a durar siempre. No creo que le vaya a durar mucho esta guerra, pero este chulo puede pasar de empujar al contrario a pegar un tiro y emplear el arma nuclear.

¿Usar el arma nuclear es solo una amenaza de Putin a Occidente o será algo real?

Ese es el problema. Los servicios de inteligencia occidentales y norteamericanos deben saber si el ejército ruso está de acuerdo o no. Aunque hay algunos fanáticos, también existe gente muy sensata. Yo los he conocido y he estado con ellos, aunque llevo tiempo desconectado. Me llevé muchas sorpresas después de la caída del Muro en estos países.

Trabajó en la Base de Zaragoza cuando se llenó de aviones militares de Estados Unidos caminos de la guerra del Golfo. ¿Rusia ha escenificado un conflicto del siglo pasado o del XIX?

Es uno de los errores que ha escenificado Rusia con los problemas logísticos que tienen con el movimiento de tantas tropas. Los ejércitos disponen ahora de mucha mejor tecnología. Ademas, ¿hasta qué punto están las democracias occidentales dispuestas a meternos en una guerra? Eso es complicado.

El apoyo con armas para el ejército de Ucrania. ¿Puede frenar el conflicto o hacer daño al Gobierno español?

Ahora no le hará daño porque habrá un sector que lo critiquen, de la izquierda y de Vox, pero en general la gente va a entender que España vaya a ayudar a Ucrania. Pero el apoyo de España será poquísimo y al tipo de guerra al que se enfrentan es difícil. Putin puede cavar su propia tumba con la ocupación de grandes ciudades como Kiev. La historia nos demuestra que cuando un ejército invasor entra en un territorio donde la población defiende sus casas, sus familias y su territorio, el combate es feroz y los invasores se desmoralizan. Les llevan armas ligeras o antitanques, o guerra electrónica.

Los rusos ya han utilizado bombas de racimo…

Como estoy retirado, puedo decir que Occidente también utilizó las bombas de racimo. Hay bastante hipocresía con eso.

¿Qué diferencias ve entre las guerras que vivió como en Yugoslavia y la de ahora en Ucrania?

Mis compañeros de la Base Aérea están mucho más preparados que nosotros y tienen mejores medios. Yo era el jefe operativo cerca de Vicenza (Italia), donde se planificaban las actuaciones en Yugoslavia y tenía a mi mando pilotos norteamericanos que habían estado en cinco guerras. Estuve en Kosovo también y cometimos muchos errores, como bombardear la televisión serbia, como han hecho los rusos en Kiev. Intentan evitar la propaganda, pero no lo conseguirán como un objetivo militar. Veo las cosas de manera fríamente, aunque creo que Putin es una persona indeseable y procuremos no tener algo parecido aquí.