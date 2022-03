Mariano Aguirre: "Putin hará en Ucrania como en Siria y Chechenia, arrasar hasta que se rindan"

El experto en conflictos internacionales y en temas de paz Mariano Aguirre, actual investigador asociado del instituto británico Chatham House y vinculado al Seminario de Investigación para la Paz en Zaragoza desde sus inicios, cree que el objetivo de Vladimir Putin es Ucrania y no extender la guerra a otras naciones. "Sabe que si toca a uno de los países de la OTAN se arriesga a una respuesta muy dura", señala. Además, comenta que para ellos -"que miran el mundo y ven a EE. UU. en una crisis interna y a Europa, dividida"- era el "gran momento" para dar pasos encaminados en el corto plazo a recuperar Kiev para la esfera rusa y plantarle cara a la Alianza Atlántica, "hacerle un envite muy duro y afirmar que son 'una gran potencia'".

Hace ocho años usted apuntó que era improbable un retorno a la Guerra Fría y ahora estamos en el momento más delicado desde aquella época.

Sí. Estamos en un momento muy grave y serio en donde no hay un retorno a la Guerra Fría como la conocíamos, en el sentido de que era un enfrentamiento entre dos visiones del mundo ideológicamente distantes, muy marcadas por los modelos económicos (uno de economía centralizada, el comunista; y otro de economía liberal) y que, a su vez, cada uno de ellos iba unido -por lo menos formalmente- a un modelo democrático parlamentario con división de poderes, y el comunista, a un modelo de partido único y autoritarismo político. Lo que tenemos ahora es un enfrentamiento a tres potencias: Estados Unidos, que ha definido a China (ya con Donald Trump y ahora con Joe Biden) como el adversario principal, y al mismo tiempo tenemos que al final el adversario principal de Washington, la OTAN y la UE está resultando ser Rusia, con quien parecía que se iba a mantener una especie de modelo similar al de la Guerra Fría (entre tensiones, crecimiento de los armamentos nucleares y no nucleares, negociaciones para controlar o gestionar esos niveles de crecimiento de los armamentos…).

¿Cómo explica el paso tan peligroso dado por Putin con la invasión de Ucrania?

Hay varios factores que explican lo que está ocurriendo. Uno es el fin de la Unión Soviética. Cuando en 1991 Ucrania decidió salirse de la Federación Rusa y declararse independiente fue un golpe para aquellos que como Putin pensaban que la mayor catástrofe que había ocurrido en el siglo XX era el fin de la URSS, en la medida en que creían que pese a los problemas que tenía era una gran potencia. Desde entonces hay un sector (militar, civil, de funcionariado y de líderes políticos, entre los que sobresale Putin) que considera que Rusia debe volver a tener el papel de superpotencia que se merece en el mundo. El segundo factor es que la independencia de Ucrania fue considerada por Moscú como una jugada promovida desde Occidente. Para ellos, Ucrania no es un estado independiente y debe volver a ser parte de Rusia.

A eso suma que tienen fuera de su territorio a alrededor de 25 millones de rusos, muchos de ellos viven en Europa Oriental e incluso en Ucrania. De ahí viene que en 2014 tomara la península de Crimea argumentando que la mayor parte de su población, si no toda, son rusos; y, con la misma lógica, ocupó también la región oriental de Ucrania. Y a todo ello hay que sumar la expansión de la Alianza Atlántica. Los países que Rusia no quería que entraran en la OTAN se transformaron en miembros con fronteras con Moscú y esto ha sido visto por Rusia como una humillación y un peligro. Desde entonces está rumiando que esto no podía ser así y de ahí que cuando empezó la crisis de Ucrania una de las condiciones que puso para no atacarla fue que le garantizaran que nunca sería miembro de la Alianza.

¿Y por qué ha decidido ahora invadir Ucrania?

Fundamentalmente porque hace un análisis, que también lo realiza China. Cuando digo Putin me refiero a la elite civil, militar, burocrática y de Inteligencia, que comparte la visión nacionalista dura de que Rusia tiene que volver a ser una gran potencia en el mundo. Miran el mundo y ven a EE. UU. en una crisis interna, la ven como una potencia en declive (que no es desacertado desde mi punto de vista). Miran a Europa y la ven dividida, no armada, sin una política de seguridad en común y que además está fraccionada, entre otras cosas, muy fuertemente por el brexit. Miran y dicen: es el gran momento para dar pasos encaminados en el corto plazo a recuperar Ucrania para la esfera rusa y plantarle cara a la OTAN, hacerle un envite muy duro y afirmar que 'somos una gran potencia'.

"Desde el primer día que empezó la crisis, Estados Unidos dijo que no iba a intervenir militarmente y a librar una guerra por Ucrania, cosa que también manifestó Gran Bretaña y la OTAN; con lo cual, para Putin es evidente que puede hacer lo que están haciendo"

Han entrado en Ucrania, definieron en su favor y en el de Al Asad la guerra en Siria, son jugadores fuertes en la guerra en Libia, tienen un peso cada vez más grande en África e incluso han puesto algún pie en Amércia Latina (además de Cuba y Venezuela). Y, al mismo tiempo, alimenta a la parte de la población rusa que comparte este tipo de ideología nacionalista, que no es toda porque hay mucha gente que está en contra y está siendo reprimida. Además han sido muy hábiles porque desde el primer día que empezó la crisis Estados Unidos dijo que no iba a intervenir militarmente y a librar una guerra por Ucrania, cosa que también manifestó Gran Bretaña y la OTAN; con lo cual, para ellos es evidente que pueden hacer lo que están haciendo y lo que les vale es ganar esta guerra.

¿Entonces no piensa que Putin sea un loco sino un buen estratega?

No es un loco. Y como estratega está jugando las cartas; durante las últimas cuatro-cinco semanas ha estado marcando la agenda de esta crisis. Creo que Putin está a punto de lanzar una guerra en Ucrania sobre las grandes ciudades -particularmente Kiev- del mismo estilo que lo hizo antes en Chechenia y Siria. Bombardeos a objetivos civiles para aterrorizar a la población, a sitios claves de comunicación (centrales de televisión, radio, internet), a puentes, carreteras, etcétera, y luego arrasar hasta que se rindan. Desafortunadamente pienso que es lo que van a intentar. Ojalá la resistencia ucraniana pueda aguantar y que las armas y la Inteligencia que se le pueda proveer desde fuera sirvan, pero me temo que los próximos días vamos a ver una ofensiva de este tipo. El modelo es Chechenia y Siria.

Cuanto entraron en Siria dieron la vuelta al conflicto.

Sí y usaron la fuerza aérea; aquí todavía no lo han hecho. Cuando lo hagan, creo que ahí van a poner a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN en una disyuntiva muy dura. Las razones de no querer entrar en una tercera guerra mundial son pragmáticamente muy poderosas y creo que Biden hace bien en expresarlo y en ser muy cauteloso. Pero pienso que esto va a generar un debate político. Más el temor que tienen los países bálticos, Hungría y Polonia de que los rusos quieran seguir más allá.

"Las negociaciones son una farsa de Moscú para poder decir en Naciones Unidas que están tratando de negociar. Simplemente quieren que el Gobierno de Kiev renuncie, se entrege y punto"

¿Ve posible que se extienda la guerra a otros países?

Pienso que el objetivo de Putin es Ucrania. Sabe que si toca a uno de los países de la OTAN se arriesga a una respuesta muy dura. No creo que llegue hasta ahí, pero sinceramente en este momento es muy difícil. Cuando ahora uno lee toda la documentación desclasificada de lo que pasó en la crisis de los misiles en Cuba, ve que hubo momentos en los cuales simplemente errores humanos podrían haber generado una guerra nuclear. Esto puede volver a pasar, cuando además se rompen los canales de diálogo como están en este momentos entre Rusia y EE. UU. y cuando las negociaciones son una farsa de Moscú para poder decir en Naciones Unidas que están tratando de negociar. Simplemente quieren que el Gobierno de Kiev renuncie, se entregue y punto.

¿La UE debería intervenir militarmente en Ucrania?

No puede porque no tiene ejército ni ningún tipo de aparato militar para intervenir. Lo que puede hacer es lo que han aprobado por primera vez en la historia y es que cada uno de los Estados miembros de la UE pueden proveer armamento ofensivo o defensivo al Gobierno ucraniano. Eso tiene problemas: Rusia está cortando las vías de entrada y si un avión de un país miembro de la OTAN entra en territorio ucraniano corre el riesgo de enfrentarse con la fuerza aérea.

Lo importante es que todas las sanciones que se están poniendo se cumplan al máximo y para eso los gobiernos van a tener que ser muy firmes. Por ejemplo, el Ejecutivo británico de Boris Johnson está implicado con los oligarcas rusos hasta las orejas. Es un mentiroso crónico, ¿va a cumplir las mismas cosas que está diciendo? Y, por supuesto, todas las negociaciones que se puedan tanto abiertas oficiales, canales secretos…

¿Qué defensa necesita Europa?

Básicamente necesita hacer un análisis de cuáles son los riesgos que tiene y cómo se enfrenta a ellos: si hay riesgo de terrorismo, de invasión a alguno de sus países… Y a partir de ahí, abrir una discusión pública sobre qué sistema de defensa necesita. Esa discusión creo que todavía no existe.

Pero, ¿considera necesario que disponga de un sistema de defensa propio?

Sí, pero dentro de unos límites. Que no sea el rearme por el rearme, que sea un sistema de defensa no basado en armamento nuclear, que sea más defensivo que ofensivo, que no esté orientado a intervenciones en países del llamado Tercer Mundo o periféricos…

La guerra en Ucrania también ha puesto de manifiesto la conveniencia de que Europa se replantee su política energética.

Es imprescindible plantearse la cuestión energética. Tiene que profundizarse en lo que son las energías alternativas.