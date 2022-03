Los expertos alertan del riesgo de "trivializar" la covid con el fin de las cuarentenas

Los expertos alertaron ayer del riesgo de "trivializar" la covid-19 con el fin de las cuarentenas para contactos estrechos estén o no vacunados, medida que entrará en vigor el próximo sábado tras el acuerdo alcanzado ayer en el marco de la Comisión de Salud Pública. También rechazaron el fin de las mascarillas en interiores, que podría anunciarse "muy pronto", según adelantó el lunes Pedro Sánchez.

La Comunidad mantiene una incidencia de 237,6 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y 569,7 a 14, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, unas cifras que en opinión del epidemiólogo veterinario Nacho de Blas obligan a actuar con prudencia. Hasta ahora, las personas vacunadas que hubieran sido contacto estrecho y no tuvieran síntomas podían hacer vida normal, no así los que no tuvieran la pauta completa, que debían aislarse en casa. Este protocolo cambia con el acuerdo de la Comisión, que basa su decisión en los altos niveles de inmunización alcanzados en la población española, aunque no altera las cuarentenas de las personas contagiadas, que seguirán siendo de siete días.

"Más que gripalizando parece que estamos trivializando la covid. Parece que no cause problemas, pero provoca importantes afecciones neurológicas y miocarditis, y eso una gripe no lo hace", razonó De Blas. Con las mascarillas "sucede lo mismo". "Estamos escuchando otra vez declaraciones de victoria, pero al virus nadie le ha informado de que ha perdido la batalla. La mascarilla es la última barrera que tenemos, la única a prueba de cualquier variante que surja. Hacer un anuncio así es demasiado prematuro", agregó.

En estos mismos términos se pronunció el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola. "La incidencia está bajando, pero yo habría esperado a que hubiese caído más. Entiendo, no obstante, que hay otras razones; que las cuarentenas han podido producir bastante problemática a nivel laboral", señaló.

Tras la decisión de la Comisión de Salud Pública se eximirá de cuarentenas a cualquier contacto estrecho, incluidos los niños, independientemente de su situación vacunal. No obstante, desde el Ejecutivo central se recomienda a estas personas "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales en los 10 días posteriores al último contacto", especialmente en lo que se refiere a las personas vulnerables, así como utilizar de forma constante la mascarilla y mantener "una adecuada higiene de manos".