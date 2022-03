Las tropas de Aragón, dispuestas al refuerzo de los contingentes en la frontera de Rusia

Las tropas aragonesas podrían ser utilizadas para reforzar los contingentes desplegados en la frontera con Rusia. Así se desprende de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien remitió este lunes a la próxima reunión del Comité Militar de la OTAN, que se celebrará el próximo lunes, para concretar el refuerzo fronterizo.

La ministra no detalló la procedencia concreta ni el número de militares que se sumarán a la aportación actual de España de 800 unidades desplegadas en misiones de la OTAN en la frontera con Rusia, aunque existentes altas posibilidades de que puedan incorporarse soldados aragoneses. De momento, las Fuerzas Armadas han enviado a 350 efectivos del Ejército de Tierra (Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba) en Letonia con carros de combate y acorazados; cuatro aviones Eurofighter y 140 militares del Ala 14 de Albacete para vigilar el espacio aéreo en Bulgaria; y otros 300 marinos en tres buques de la Armada en el mar Mediterráneo. Robles apuntó en su declaración que la OTAN "no acepta ningún tipo de amenazas" del presidente ruso Putin.

Posibilidades en tierra y aire

A estos destacamentos podrían sumarse ahora militares integrantes de la Brigada Aragón I, que ya estuvo destinada en la misión de Letonia los primeros seis meses de 2021. También los cazabombarderos F-18 del Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza, que estuvieron destinados en Estonia con el destacamento Ambar y podrían añadirse al Ala 12 de la Base de Torrejón, cuyos pilotos llegarán en los próximos días.

Estas dos unidades militares de Aragón serían las más posibilidades tendrían de acuerdo a las especificaciones aportadas por Defensa, aunque aún no existe ninguna fecha ni la confirmación sobre esta posibilidad. Fuentes militares señalaron a este periódico que de momento esta decisión no se ha anunciado a las unidades potencialmente implicadas. En esa misma línea se encuentran, además, los militares de la Brigada Logística y de la División Castillejos, a los que podrían incluir en un eventual aumento.

Robles asiste al relevo de la dirección de la misión en el Líbano. Zipi

La ministra reconoció que no haría falta una autorización del Congreso de los Diputados al tratarse de "un refuerzo" de los contingentes ya desplegados que ya disponen del plácet. "Hay que proteger las fronteras de todos los países que pertenecen a la OTAN y demostrarle a Putin que no aceptamos ningún tipo de amenaza", proclamó Margarita Robles. "Putin tiene que saber que ni las amenazas de utilización de las armas nucleares ni a los países del entorno van a poder con la unidad de la Unión Europea y la OTAN", recalcó.

Respecto al aumento del presupuesto militar que acordó el Gobierno de Alemania tras declararse la guerra, la ministra se limitó a defender que en los últimos Presupuestos Generales del Estado incluyeron un aumento de un 7% y en los últimos tres años "se ha hecho un esfuerzo importante en las inversiones".

Ayuda hospitalaria

Por otro lado, fuentes militares en Aragón incidieron en que la aportación del Hospital Militar de Zaragoza para ofrecer 25 camas para poder tratar a heridos procedentes de Ucrania, junto a las 75 del Hospital Gómez Ulla de Madrid, se han realizado con los efectivos de médicos y enfermeros que disponen ahora.

Aun así, el centro hospitalario de la capital aragonesa dispone de un total de 200 camas, de las cuales se utilizan ahora 105, y con el mismo personal podrían atender a 130 enfermos. "Si necesitan las 200 se podrían aportar con más personal", señalaron.