Aragón invertirá 10,5 millones en el Plan Corresponsables y apuesta por la bolsa pública de cuidadores en las comarcas

El Gobierno de Aragón invertirá 10,5 millones este año en el Plan Corresponsables para facilitar la conciliación de las familias con niños menores de 16 años. De este montante, 3,9 millones de euros se invertirán en implementar una bolsa de cuidadores en 28 de las 33 comarcas de la Comunidad y otras actuaciones como el seguimiento del plan. El Ejecutivo espera realizar también convenios con los otros cinco territorios. Los 6,5 millones restantes, irán destinados a cuidados en espacios colectivos -en concreto a aulas de madrugadores, aulas de tarde, a mantener espacios abiertos durante vacaciones y a colonias o a actividades fuera del horario escolar-. El programa, que el año pasado contó con 10,4 millones de euros, llegó desde Educación hasta 9.000 alumnos y Ciudadanía atendió a 2.400 familias a través de colonias de verano o ludotecas

Esta bolsa de trabajo alcanza ya 552 personas inscritas de las tres provincias, 530 de ellas, mujeres. La mayor presencia es de las comarcas de Huesca, que suman 382 inscritas, de las que solo la Jacetania aglutina 142. En el caso de las comarcas de Zaragoza las personas inscritas son 152, y en el de las turolenses, solo 18. La previsión es la bolsa se vaya ampliando con nuevas y nuevos integrantes, ya que permanecerá abierta.

Las familias interesadas en beneficiarse de este programa y los que quieran optar a un empleo como cuidador deben inscribirse en la página web plancorresponsables.es.

Dinero transferido a las comarcas

En el caso de IAM, el organismo autónomo va a transferir un total de 2,8 millones de euros a las 28 comarcas que han aceptado suscribir el convenio. Así lo ha apuntado la directora del IAM, María Goikoetxea, para quien “el Plan Corresponsables es una apuesta decidida por las políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad”. “Esta corresponsabilidad debe darse entre mujeres y hombres pero también con las administraciones. Es un plan que, además de impulsar estas políticas de conciliación, dignifica los trabajos de cuidados y posibilita que las personas que los llevan a cabo, en su mayoría mujeres, puedan realizarlos en mejores condiciones a través de estas bolsas de cuidados", ha señalado.

Las entidades con las que se han suscrito convenios son Sierra de Albarracín, Alto Gallego, Aranda, Bajo Aragón, Bajo Cinca, Bajo Martín, Comunidad de Calatayud, Campo de Belchite, Campo de Borja, Campo de Daroca, Comarca Central, Cinca Medio, Cinco Villas, Cuencas Mineras, Gudar-Javalambre, la Hoya de Huesca, la Jacetania, Jiloca, la Litera, el Maestrazgo, Monegros, Ribagorza, la Ribera Alta del Ebro, la Ribera Baja del Ebro, Sobrarbe-Boltaña, Somontano de Barbastro, Comunidad de Teruel y Valdejalón.

Para realizar las inscripciones por parte de las familias y de las personas profesionales, el IAM ha desarrollado una aplicación accesible desde cualquier dispositivo informático, a través de la cual la información llega a cada una de las comarcas, que asignarán los profesionales adecuados al servicio de cuidado demandando por las familias que necesiten del servicio.

Pueden inscribirse en la bolsa de cuidados, para prestar servicio como profesionales, las personas que tengan los siguientes perfiles profesionales: técnico/a superior en educación infantil, técnico/a superior en animación sociocultural y turística, técnico/a superior en enseñanza y animación socio deportiva, técnico/a superior en integración social, monitores/as de ocio y tiempo libre y auxiliar de educación infantil o de jardín de infancia.

También se pueden inscribir mujeres mayores de 45 años, con experiencia no profesional en que no posean estas titulaciones, a las que se les dará una formación destinada a la acreditación u homologación de su experiencia de cuidados no profesional.

Junto a esto, se ha formalizado un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas dirigido al establecimiento de Mapa Regional de Cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados disponible en la Comunidad Autónoma.

Madrugadores y aulas de tarde



En cuanto al Departamento de Educación, le han correspondido casi 6 millones de euros, con los que se están ofertando de forma gratuita servicios de madrugadores o aulas de tarde después del horario lectivo en más de 200 centros educativos. El director general de Innovación y FP, Toni Martínez, ha manifestado que este proyecto está beneficiando a unos 9.000 alumnos de la Comunidad (6.700 de madrugadores y 2.200 en aulas de tarde), en 92 poblaciones distintas de todo Aragón.

De hecho, ha explicado que para ofertar estos servicios se estableció una ratio mínima de 5 alumnos y alumnas por aula, pero atendiendo a la excepcionalidad de la escuela rural, a la que el Departamento de Educación confiere una especial atención, se han permitido estos servicios hasta con 2 estudiantes. “De esta manera cumplimos con el objetivo del plan, ya que favorecemos la conciliación también en la zona rural y favorecemos el acceso al mundo laboral de la mujer en todo el territorio”, ha manifestado Martínez.

Han sido los propios centros los que han solicitado la inclusión en este proyecto, que está permitiendo que se abra el centro antes del comienzo de las clases o la realización de actividades de tarde en bibliotecas o salas de estudio sin ningún desembolso por parte de los beneficiarios. En total, el plan Corresponsables ha permitido la prestación gratuita de 427 grupos de madrugadores y de 131 en el caso de las aulas de tarde.

Además, con este presupuesto, Educación también se hace cargo en los centros de Educación Especial del programa Abierto por Vacaciones, puesto en marcha para que los padres y madres puedan seguir llevando a los niños al colegio en periodos no lectivos a petición de los propios centros y sus familias.

Por otra parte, Educación también ha invertido parte de este presupuesto en la adecuación de espacios de conciliación, mejorando las instalaciones de los lugares en los que se celebran estas actividades y que así lo precisaban.

Colonias, respiro o ludotecas

Por su parte, la dirección general de Igualdad y Familias, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, dispuso en 2021 de 503.089 euros procedentes del Plan Corresponsables, que se destinaron fundamentalmente a financiar (previa convocatoria a entidades) 29 proyectos que llegaron a 2.400 familias aragonesas con hijos o hijas menores de 14 años. Dentro de ellos, se incluyen iniciativas como colonias de verano, respiros familiares, ludotecas, servicios de acompañamiento a domicilio o actividades fuera del horario escolar, entre otros.

“Nuestro objetivo –ha explicado la directora general de Igualdad y Familias, Teresa Sevillano- es llegar al máximo número de familias aragonesas que tienen una necesidad real y constatada de conciliación y que consiguen, gracias a estos servicios, poder atender a sus hijos e hijas y responder a sus obligaciones”. En la misma línea, la directora general ha explicado que el monto procedente del Plan Corresponsables (cuya cuantía será igual o superior en 2022) se suma a las partidas que para conciliación destina anualmente Igualdad y Familias.

En concreto, en 2021 se destinaron 530.000 euros de fondos propios a este objetivo, y arbitraron –para ello- dos líneas de subvenciones: la destinada a las entidades sociales que abordan la atención a las familias y las dirigidas a las comarcas que también ofertan programas de conciliación. En el primer caso, se subvencionaron 57 proyectos y, en el segundo, se llegó a 20 comarcas. En el caso de los fondos propios de Igualdad y Familias, se permite extender los programas de conciliación a familias con personas dependientes o discapacitadas a su cargo, con independencia de su edad.

“Lo que nos ha permitido el Plan Corresponsables –ha incidido Sevillano- es poder multiplicar por dos la partida presupuestaria destinada a conciliación, ampliando así el número de proyectos que podemos subvencionar y que impactan, directamente, en la vida de las familias aragonesas a través de programas de respiro, talleres, promoción del éxito escolar o colonias que llegan también a colectivos especialmente vulnerables y que necesitan un apoyo adicional”.