Javier Fernández: "Rusia ha invadido Ucrania para quedarse el poder y complicar la vida a la población"

¿Putin quiere con esta guerra en Ucrania darle la vuelta a la historia para recuperar la gran Rusia?

Hay que pensar en lo que hizo Hitler en la historia, con la ocupación de Austria, porque lo de Putin es clavado, con Ucrania. Primero se anexionó Crimea y luego apoyó la independencia de las regiones ucranianas Donestk y Lugansk, la zona más próxima a Rusia. Hitler siguió con invadir Polonia y el líder ruso lo ha hecho con Ucrania, que es lo mismo. Hay una foto cenital en la frontera ruso-ucraniana en la que había miles de carros de combate durante tres meses. Nadie los tiene allí si no iban a utilizarlos. Putin es un psicópata y no iba a hacer caso a los europeos.

¿Es suficiente que la OTAN vigile con misiones en Bulgaria, los países del Báltico y en el Mar Negro?

La OTAN tiene muy clara la misión y espero que van a cumplirla porque es una organización de defensa común de los países que solo interviene si son atacados. Los países del Báltico son miembros de la Alianza Atlántica y una agresión supondría que sería repelida. Sería un escenario muy distinto al de ocupar Ucrania.

Más información Los primeros 50 españoles evacuados de Kiev llegan a Leópolis para regresar en un avión militar A400M

¿Cree que Putin va a quedarse con Ucrania o negociará?

Por supuesto, Putin va a quedarse Ucrania. No monta una guerra de tal calibre para recibir cuatro cosas. La forma de ver el mundo es muy distinta que la nuestra porque cree que ese territorio es suyo. Los líderes occidentales tienen que recuperar la diplomacia, pero no creo que consigan nada.

¿La sanción económica que impone la Unión Europea puede ser muy dura?

Hay que imponer las sanciones económicas como respuesta porque no vamos a hacerlo de manera militar. Pero no vamos a conseguir que cambie su forma de actuar. Hará algo de daño a la economía rusa, pero igual le va peor a la nuestra.

¿Hay zonas de exportadores aragoneses que serán afectadas?

Conozco que la zona del Cinca, entre Mequinenza y Belver, que venden varias frutas hace años a Rusia. Les va muy bien y esto les afectará, como a la importación de la soja o el girasol. Nos va a afectar a nosotros, pero en esta vida nada es gratis. Serán los daños colaterales y esperemos que no se den pasos irreversibles, como en zonas alrededor como Georgia y Moldavia, unos territorios a los que puede atacar.

¿Rusia busca el apoyo de China y parece que viven dos mundos?

De China tenemos miedo a que se despierte el dragón. Estaba celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno y Putin no ha atacado hasta que no hicieron la ceremonia de la clausura para que los chinos tuvieran su minuto de gloria. China no quiere una guerra abierta, pero quiere ser hegemónica, y lo que sea debilitar a sus contrarios le viene bien. La guerra de Putin va mal para Europa.

Javier Fernández, exteniente coronel del Ejército de Tierra y exdelegado del gobierno en Aragón, opina sobre la guerra desatada en Ucrania

La Base de Zaragoza tiene los aviones del Ala 31 y los cazas F-18 para intervenir en el rescate y han acudido en el Báltico.

La Base de Zaragoza es importantísima en el despliegue del Ejército del Aire y están muy implicados en las operaciones de la OTAN. Es parte de la contribución española a esta organización, que ha reaccionado ante este conflicto con naturalidad, con los buques en el Mar Negro.

La salida de Ucrania para los 150 españoles que lo han deseado no está siendo sencilla para el Gobierno español.

Una guerra tiene unos efectos directos y otros daños colaterales, como estos. En 24 horas mucha gente se querrían marchar y otros que viven aquí y tienen a su familia en Ucrania. Si hay que mandar una avión desde aquí para evacuarlos será complicado. Rusia ha invadido Ucrania no solo para hacerse con el poder sino también para complicar la vida a los que viven allí y no va a facilitar las salidas de allí o ingresos en sus planes de contingencia.

El presidente norteamericano Joe Biden avisó hace días de lo que iba a pasar en Ucrania.

El presidente Joe Biden está recuperando el prestigio que habían perdido las administraciones de EE.UU., como la de George W. Bush, que fabricó pruebas falsas para invadir Iraq. Los avisos de Biden hace varias semanas de lo que iba a pasar con Putin en Ucrania demuestran lo que ha pasado. EE.UU. no ha intervenido sola porque lleva muchos años en los que se veía la imagen del avión descargando muchos féretros y ya no es tolerable para la sociedad norteamericana. Además, son guerras ajenas.

¿Europa debería tener una organización militar fuerte?

No soñemos porque en los últimos 30 años no ha habido voluntad política. Borrell vino a recordarlo, pero hay que saber que la defensa es muy cara y no se ve su rendimiento como una autopista.