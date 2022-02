Mariin Ratnik, embajadora de Estonia en España: "Las palabras no ayudan ahora a Ucrania, solo sirve el apoyo práctico"

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que no iba a invadir Ucrania y ya han entrado en Kiev. Es el peor de los escenarios.

Sí. Y ante esa situación estamos todos juntos: la UE, la OTAN y todo el mundo.

¿Se esperaba esta respuesta?

Nosotros creíamos que nunca iba a pasar, pero tristemente este horror ha ocurrido. Nunca sabemos qué está pensando Putin.

También Josep Borrell ha afirmado que con él "nada está excluido". ¿Qué puede pasar?

Lo más importante ahora es que todos -personas, países y aliados- demos todo el apoyo que podamos a Ucrania: económico, político, mandar equipos de defensa... Estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de los ucranianos que dicen que las palabras ahora no ayudan; ayuda el apoyo práctico a este país.

¿Qué más necesitan?

Estamos en una guerra. Han perdido vidas y vemos también que están buscando salir del país. Tenemos que estar abiertos y listos como países europeos para recibir a ucranianos y sus familias, y ayudarles.

¿Prevé un éxodo?

Sí. Es normal que la gente que está dentro de la guerra quiera que sus familias estén seguras. Puede ser que algunos quieran salir, pero hay muchísimos ucranianos que trabajan en Estonia y algunos han dicho que dejan su trabajo para regresar a luchar por su país.

¿Cómo se está viviendo en Estonia la invasión rusa?

De la misma manera que en toda Europa: que es absolutamente inaceptable. Tenemos que estar juntos contra esta invasión y sancionar de la manera más dura posible a Putin y a todo su gobierno; además de ayudar a Ucrania en todo cuanto podamos. En Estonia hemos tomado decisiones; por ejemplo, hemos cerrado todos los medios rusos que estaban difundiendo propaganda del Kremlin, dejamos entrar a los ucranianos con sus pasaportes sin visado y los que viven en Estonia y no pueden volver a su país y sus visas se están terminando los vamos a renovar automáticamente.

Vemos a las tropas rusas sobre el terreno, pero la guerra de ciberataques y difusión de noticias falsas no es menos importante.

Sí. Es una propaganda de Rusia para justificar la guerra. Y, por otro lado, hay ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica en Ucrania. Nosotros como país tenemos el centro de la OTAN sobre ciberdefensa y ayudamos con nuestros expertos y conocimientos.

¿La guerra se puede extender fuera de Ucrania?

Ojalá que no. Por eso tenemos que actuar de manera que se termine lo más pronto posible.

Las ambiciones de Putin van más allá de la región del Donbás.

Lo que vemos es que quiere controlar toda Ucrania. Los analistas dicen que quiere poner otro gobierno, que sería más prorruso y con ello tener más control sobre el país. Eso es lo que no podemos dejar que haga.

Cuando Estonia se adhirió a la UE y a la OTAN no hubo esa respuesta bélica por parte de Rusia.

No. Pero cada país puede seleccionar su propio sistema de seguridad y eso es también aplicable para Ucrania; si quiere adherirse a la UE y OTAN es decisión suya.

En sus primeros 15 años vivió bajo el régimen soviético hasta la independencia de su país. ¿Cómo recuerda esos años?

Es un sistema horroroso, que no funciona y no da ninguna libertad como persona. Puedo poner algunos ejemplos: las Navidades fueron prohibidas, todo lo que me contaron sobre la historia de mi país fue una mentira y lo que más recuerda la gente de esa época es que no había nada en las tiendas para comprar.

¿Y cómo se lleva ahora Estonia con su vecina Rusia?

Las relaciones son limitadas entre los dos países porque Rusia no lo quiere. Hay muchos riesgos en el tema de la economía y en hacer negocios en Rusia porque la seguridad de las leyes y los derechos es limitada.

Más información sobre la guerra Rusia-Ucrania.