Jorge Azcón: "El congreso va a unir más al PP y habrá un efecto rebote"

Ha sido siempre una persona muy cercana a Casado. ¿Cómo ha vivido la crisis y su derrocamiento como presidente nacional?

Con extrema preocupación. Es evidente que la situación ha sido... cómo explicarlo... extraordinariamente indeseable. El espectáculo que ha dado el partido no se lo merece la sociedad y cualquiera que fuera responsable tenía que estar extraordinariamente preocupado, no solo por el Partido Popular, sino también por la democracia de este país.

¿Qué sucedió en cuatro días para que pasara de ser uno de los pocos barones que respaldó a Casado a pedir un congreso extraordinario?

Pues es evidente que las primeras informaciones que se conocieron sobre la cuestión han sido negadas por el PP y siguen siendo negadas.

¿Se refiere al supuesto espionaje del partido a la presidenta madrileña como denunció Díaz Ayuso?

No es verdad que se montara un trama de espionaje. Ni lo compartí entonces ni ahora y la versión del partido y de Pablo Casado era exactamente la misma. Confiaba en él y tengo absolutamente claro que es una persona que merece la confianza de todo el partido y por eso será presidente hasta el congreso.

Entonces, ¿qué pasó para que pidiera el congreso extraordinario?

Han pasado muchas cosas, pero sinceramente no creo que los reproches vayan a ayudar a solucionar la actual situación del partido. Hay que mirar al futuro y determinados reproches no van a formar parte de lo que debemos hacer para solucionarlo.

¿El error de Casado fue enfrentarse a uno de los símbolos de éxito del PP, la presidenta Ayuso?

No creo que Casado esté enfrentado con Díaz Ayuso, sino todo lo contrario. La relación es personal, basada en años de convivencia política y de amistad. El presidente Casado me ha dicho que esa relación sigue existiendo.

Lo que no podrá negar es el pulso. De otra forma, no hubiera abierto esta crisis.

No seré yo el que ahonde en dar ni un solo argumento de los posibles errores que se hayan cometido.

Vamos, que quiere hablar del futuro y no del pasado.

Es evidente.

¿Si Casado hubiera forzado la salida de García Egea la semana pasada se podría haber salvado?

Igual que no soy partidario de hacer reproches, tampoco de la política ficción. La realidad es que estamos donde estamos, y que a partir de ahora tenemos que pensar cómo unimos al partido. Todo aquello que no sea unir al partido, palabras de ilusión y esperanza no nos van a ayudar en este momento.

¿Le convencen las explicaciones de Ayuso sobre las comisiones de su hermano en contratos con el Gobierno de Madrid?

No solo me convencen a mí, sino al partido. Cuando conoció la información que proporcionó ella, el PP cerró el expediente abierto. Y es evidente que la Fiscalía seguirá las investigaciones.

¿Le parece ético?

Lo que nos tiene que parecer es legal. La legalidad de esa comisión de 55.000 euros se acabará determinando ante una judicatura. Y lo que es legal, en este caso, será ético.

¿No lo criticaría si lo hubiera hecho Lambán?

(Piensa unos segundos). Me parece que extrapolar situaciones que no son parecidas...

Los dos son presidentes.

Hay casos de corrupción en este país infinitamente más graves que no han tenido consecuencias similares como han tenido en el PP. Es un hecho. Actualmente, la alcaldesa de Barcelona está imputada por repartir subvenciones entre amigos y no ha habido ni una sola responsabilidad.

¿Está reconociendo con sus palabras que hay un caso de corrupción con las comisiones?

No, estoy hablando de si hubiéramos criticado un caso que pueda ser similar. Y digo que hay casos que se están investigando que son infinitamente más graves y no han tenido ningún tipo de repercusión en otros partidos.

¿Cómo se puede entender que caiga la cúpula nacional por un caso sobre el que Anticorrupción ha abierto diligencias?

Pues es evidente que no solo tiene que ver con la apertura de diligencias, tiene que ver (para y piensa) con decisiones anteriores dentro de lo que es el partido. Habrá tiempo para reflexionar sobre ello.

Tras hablar con Núñez Feijóo, ¿cree que aceptará finalmente la petición de los barones para liderar el partido?

Confío en que lo acepte. Nos escuchó atentamente y considero bastante sensato querer respetar los tiempos. Nos dijo que no iba a hablar hasta que no se convocara el congreso, porque tiene una responsabilidad de gobierno y decisiones que tomar. Es normal, pero tengo absolutamente claro que la solución de futuro del PP es Núñez Feijóo.

¿Cree como García Egea que hay posibilidades de que tenga competencia por la presidencia?

No.

Lo dice muy seguro.

Es evidente que cualquier afiliado a corriente de pago podrá presentar una candidatura, y no digo que no pueda pasar, pero escuché a todos los presidentes regionales expresar un apoyo indudable a Núñez Feijóo. Las posibilidades de una candidatura alternativa son absolutamente... Le iba a decir escasas, pero no es la palabra.

¿Nulas?

Nulas.

¿El partido necesita un congreso unánime que elija al presidente por aclamación?

Fui a la reunión de los presidentes regionales con mensajes muy claros acordados en el seno del PP-Aragón. Y uno de ellos fue que necesitamos la unanimidad para unir al partido. Sin ningún género de dudas. La situación política de este país requiere un PP fuerte. Los sistemas democráticos se basan en gobiernos y oposiciones que requieren partidos fuertes.

¿Qué relación mantiene con el presidente gallego?

Muy buena, más intensa en estos últimos días. Si tenía una buena opinión antes de... (piensa) estos últimos acontecimientos, ahora la tengo mucho mejor.

¿El PP-Aragón perderá la influencia que tenía en Génova con Casado al llegar Feijóo?

Creo que no. El PP-Aragón está haciendo bien las cosas y ese es el aval que tenemos.

¿Qué representación espera de aragoneses en la nueva dirección del PP nacional?

Estoy convencido de que tendremos una representación muy similar a la que tenemos en la actualidad. Es un proceso aún por abrir y del que no se ha hablado absolutamente nada. La representación será muy importante porque lo que hemos hecho en este proceso nos ha fortalecido.

¿Teme que la crisis perjudique las expectativas electorales?

Todo lo contrario. De este congreso vamos a salir más fuertes, Estoy convencido de que va a haber un efecto rebote, fundamentalmente porque el congreso va a unir el partido mucho más de lo que podría estar.

¿Cómo piensan rearmarse?

Hay un arma principal, que es la nueva presidencia. Núñez Feijóo tiene acreditado un currículum inigualable no solo en la historia democrática de este país, sino posiblemente en toda Europa. Sus cuatro mayorías absolutas le acreditan como un político experimentado y capaz de liderar este momento.

¿Le preocupa un sorpaso de Vox?

No. Estoy absolutamente convencido de que eso no va a ocurrir en las próximas elecciones.

Casado rechazó la coalición de gobierno con Vox en Castilla y León. ¿La llegada de Feijoo cambia el modelo de relación del PP?

No lo creo. Si hay alguien que está preparado para liderar el centroderecha es Núñez Feijóo. Es el único presidente autonómico del PP que sigue teniendo unido al centroderecha. Los méritos lo acreditan para hacer lo que necesita el PP, que es liderar, estructurar y unir todo el centro derecha que tiene que ser alternativa al sanchismo.

¿El principal reto es frenar a la extrema derecha o gobernar aunque sea con ellos?

El principal reto es echar a Pedro Sánchez.

¿Aunque sea gobernando con Vox?

No nos vamos a equivocar. La aspiración del PP es un Gobierno del PP.

¿Y si no fuera posible, lo harán con Vox para echar a Pedro Sánchez como dice usted?

Entiendo la reiteración de la pregunta, pero entienda la reiteración de la contestación. El PP no necesita mirar a los lados para saber lo que tiene que hacer y dependemos de nuestras propias decisiones, no de las que tomen otros.