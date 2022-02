Los socios rechazan la supresión de ambulancias en Aragón y urgen a Repollés a "buscar una solución" con el territorio

Los socios del cuatripartito han rechazado este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón una posible supresión de ambulancias en el nuevo pliego del transporte sanitario urgente y han urgido a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a buscar una solución con el territorio que evite “cualquier tipo de desequilibrio”.

Itxaso Cabrera, de Podemos, cree que ha habido “un fallo de comunicación por parte del Departamento” que ha generado “un gran desconcierto en el territorio”. “Hoy tiene la oportunidad de decirnos qué ocurrirá con determinadas bases o ambulancias, se lo están reclamando los vecinos de muchos municipios. Utilice las Cortes de altavoz para eliminar cualquier tipo de ruido”, ha dicho. Y pese a ser consciente de que la DGA “no va a pasar por el aro de la internalización”, una opción que ha pedido estudiar de una manera “seria y firme”, ha instado a aumentar el presupuesto.

Mientras, Isabel Lasobras, de CHA, ha recalcado la necesidad de “mantener las bases en todos los municipios”. “Todas son necesarias. Si no, no se puede hablar de presencialidad, y ello nos aboca a la localización”, ha expuesto. Asimismo, se ha referido a los “reiterados incumplimientos” que ha experimentado el servicio por parte de las empresas adjudicatarias en los últimos años y ha pedido tener en cuenta aspectos como la densidad poblacional o las dificultades orográficas de cara a diseñar el nuevo pliego. “Hay que asegurar una asistencia digna y no dejar ningún territorio atrás. Es necesario mejorar la situación actual y apostar por la equidad, que el pliego sea el resultado de un diálogo y acuerdo con los territorios implicados”, ha subrayado.

Por su parte, Esther Peirat, del PAR, ha asegurado que “cuando el territorio habla, hay que escucharlo”. “Está claro que algo no va como debería de ir. Confiamos en que se dará una solución al conflicto, vamos a ser contundentes en esto”, ha advertido. A este respecto, ha apostado por “mejorar las condiciones humanas y materiales” en el nuevo pliego. “La salud es fundamental, sin ella no hay nada, y en cuestiones de salud, el tiempo es oro. El PAR no comparte la supresión de ambulancias convencionales y el aumento del tiempo de respuesta”, ha aseverado.

Repollés ha insistido, en una sesión a la que han asistido varios alcaldes del territorio, en que la atención sanitaria de urgencias “no está en peligro”, y en que “no habrá recortes ni discriminación”. Sí ha incidido en que los servicios jurídicos de la DGA están estudiando las consecuencias del acuerdo colectivo alcanzado con Acciona, empresa que ya ha confirmado que no volverá a optar al servicio, “para que no suponga una hipoteca difícil de asumir” ante unas condiciones que ha calificado de “irracionales y disparatadas”.

Ante las críticas, y pese a no aclarar cuándo se publicarán los pliegos, ha recalcado que el Gobierno de Aragón está en disposición de asegurar que “habrá más personal, mayor presencialidad, mejores recursos y menor tiempo de respuesta”. “Y sí, ningún municipio perderá servicios. Todos mejorarán”, ha reiterado.

Sus palabras, sin embargo, no han convencido a la oposición. La diputada popular Ana Marín ha hablado directamente de “ataque” al medio rural y ha acusado a la DGA de actuar “con cinismo y sin reconocer la verdad”. A su entender, la gestión del Departamento “no ha sido transparente” y solo ha servido para generar más dudas. Marín se ha mostrado escéptica con las palabras de la consejera sobre los tiempos de respuesta y ha manifestado que esta “no es una cuestión ideológica”, sino “del derecho de todos a recibir una atención de calidad”.

Ciudadanos también ha sido especialmente crítico. Su portavoz en materia de Sanidad, Susana Gaspar, ha recordado que llevan ya dos años hablando del “caos” generado en el transporte sanitario urgente. “Ustedes han mirado a otro lado y han hecho que la bola sea cada vez más grande”, ha añadido.

A este respecto, Santiago Morón, de Vox, ha afirmado que “no se ha estado prestando un servicio óptimo” y ha pedido aclarar cuándo se conocerán los nuevos pliegos. “Hasta ahora no hay ningún compromiso de fechas”, ha lamentado, al tiempo que ha pedido que no se pierda “ni un solo efectivo”. Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, ha criticado que el debate haya vuelto a las Cortes “sin conocer el pliego del que se está debatiendo”. Además, ha criticado que no haya habido intención de internalizar el servicio. “No abordan este asunto por motivos económicos. Es normal que la gente esté enfadada, hace falta información. Es una cuestión de construir con el territorio, espero que consensuen y pacten”, ha dicho.