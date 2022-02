Silvina Bacigalupo: "La lucha contra la corrupción se ha estancado a nivel global"

Silvina Bacigalupo Saggese (Buenos Aires) es Catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid desde 2008, donde ha desarrollado su trayectoria académica. Preside la organización Transparencia Internacional España desde 2019. Hizo su tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (1997) y ha centrado sus investigaciones en el marco del Derecho penal de las corporaciones, los delitos económicos y a los sistemas de gobernanza y la prevención de los riesgos inherentes a la actividad empresarial.

Ha participado este martes en Zaragoza en el ciclo ‘España 2022: visiones económicas y jurídicas a debate’ organizado por la Fundación Basilio Paraíso, Ibercaja, la Cámara de Comercio y la Universidad de Zaragoza, donde ha hablado de los retos de la prevención de la corrupción. ¿España es un país corrupto?

España ha tenido serios problemas de corrupción y ha pasado una época muy compleja que puso de manifiesto los problemas sistémicos que no han permitido prevenir determinadas situaciones de corrupción y, particularmente, vinculados la financiación de los partidos políticos. Carencias importantes del sistema de financiación y de los procesos de control. No obstante, no considero que España se pueda clasificar como un país corrupto, como aquellos que salen a la cola del Índice de Percepción de Corrupción (IPC), ciertamente ningún país posee una puntuación de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, pero eso no significa que todos los países son corruptos y a la vez en cierta medida podemos hacer la lectura de que de alguna forma todos lo son por esta misma circunstancia, con lo cual, resulta siempre conveniente no clasificar sin los matices necesarios y la información pertinente.

¿La percepción que tenemos los ciudadanos es más negativa que la realidad?

La medición de la corrupción no es una cuestión fácil. Es un fenómeno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. Para medir la corrupción se utilizan diversos instrumentos. El IPC de Transparency International, es uno de los más destacados a nivel global. España este año ha perdido un punto y retrocede dos puestos en el ranquin mundial y en su posición en Europa. En este sentido, es un ejemplo más de que la lucha contra la corrupción se ha estancado a nivel global y se observa una cierta parálisis en la agenda legislativa para prevenir la corrupción. No obstante, la percepción ciudadana se mide a través de otros instrumentos como el Barómetro Global de la Corrupción.

"La pandemia nos ha enseñado que no estábamos preparados para gestionar imprevistos de tal calibre. Hemos reaccionado rápido, pero el caos que se ocasionó inicialmente puso en evidencia numerosas deficiencias"

¿A qué achaca este retroceso?

Este dato se basa en ejemplos claros de la falta de avance en las reformas institucionales y en la incapacidad de sacar adelante el paquete legislativo vinculado con la transparencia, el gobierno abierto y la integridad. Asimismo, la pandemia puso en evidencia puso en evidencia numerosas deficiencias, que no estábamos preparados para gestionar imprevistos de tal calibre, que han favorecido ámbitos de corrupción.

¿Cómo se puede prevenir la corrupción?

Es importante tener presente que el fenómeno de la corrupción no se va a poder reducir si se piensa que la única forma de erradicarlo pasa por el Derecho penal y elevar la penas para los delitos vinculados con la corrupción. Es necesario hacer una aproximación holística a los distintos ámbitos en los que nos encontramos con escenarios no regulados o con regulaciones obsoletas que no permiten actuar en estadios iniciales antes de que lleguen a producirse conductas constitutivas de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, etc.

¿Qué es Transparencia Internacional?

Transparency International (TI) es una organización no gubernametal creada en Berlín en 1993 liderada por Peter Eigen y otros socios fundadores para parar la corrupción promoviendo políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas e integridad en todos los niveles de la sociedad. Hoy es la ONG más grande a nivel global que está presente en más de 100 países. El capítulo español se creó formalmente en 2006 impulsado por Antonio Garrigues Walker. El mayor logro de TI fue poner en la agenda de la instituciones públicas e internacionales la corrupción como problema cuya prevención requería cambios institucionales y legislativos profundos. En aquella época, no estaba en la agenda de ningún organismo internacional la lucha contra la corrupción como un factor esencial para promover políticas públicas justas. El primer gran éxito de su labor llegó en 1997 con la adopción del Convenio contra el soborno en las transacciones económicas internacionales de la OCDE.

Viene de una familia de juristas. ¿Pesó la tradición familiar al decantarse por la carrera jurídica?

No. No fue mi primera vocación, pero la elección de estudiar Derecho fue una decisión autónoma y sin que me influyera mi entorno familiar. Siento verdadera pasión por mi trabajo.

Por razones familiares dejaron Argentina y vivieron en Alemania y luego en España. ¿Cómo recuerda esos años?

Solo destacaría que ha sido una suerte haber podido vivir y estudiar en distintos países, lo que me ha permitido no solo conocer diferentes idiomas y culturas, sino tener una visión cosmopolita y abierta de los problemas sociales, que ha marcado mi forma de aproximarme a los problemas sociales y jurídicos a los que me dedico.