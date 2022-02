Azajer reclama un convenio con la DGA para seguir luchando contra la ludopatía en Aragón

La Asociación Aragonesa de Juegos de Azar en Rehabilitación (Azajer) ha reclamado este martes en las Cortes de Aragón la firma de un convenio con el Departamento de Sanidad que les permita seguir prestando su servicio asistencial especializado a las personas aquejadas de ludopatía, una labor que iniciaron en 1989. La entidad, que durante el año pasado atendió a 182 personas, ha denunciado que llevan tiempo "soportando una situación de supervivencia económica a base de créditos pignorados" mientras las subvenciones "se recortan año tras año".

En estos términos han descrito la situación de esta asociación en el arco parlamentario dos de sus portavoces, Miriam Gañán, secretaria de la junta rectora y Mónica Sardaña, trabajadora social, durante su comparecencia en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos. "Todo el mundo nos da la enhorabuena, pero nadie nos facilita el tener una estabilidad económica", ha subrayado Sardaña en un momento de su intervención.

Azajer lleva tiempo reclamando a la DGA la firma de este convenio económico, que sería una forma de reconocer la labor que desarrollan como "recurso asistencial contra la ludopatía". "Solo pedimos una mayor estabilidad económica para poder hacer bien nuestro trabajo", ha señalado Sardaña. En este sentido, ha recordado que cada vez que han planteado esta demanda a la Administración les han contestado que tanto la ludopatía como el abuso de las pantallas están incluidos en el tercer plan de adicciones de Aragón 2018-2024. Como ejemplo de la disminución de las ayudas económicas ha explicado que en 2020 recibieron de la DGA unos 27.500 euros, mientras el año pasado esta cantidad se redujo a 22.284 euros. Asimismo ha criticado que la partida de 40.000 euros que destinó el Gobierno aragonés para entidades que luchan contra la ludopatía no se llegó a adjudicar en su totalidad.

A esta cuestión ha respondido durante su intervención el diputado socialista, Sergio Ortiz, quien ha insistido que "el compromiso" del Gobierno aragonés con esta materia"es total". También ha reconocido que será necesario modificar las bases de la convocatoria de ayudas para las entidades que trabajan en este campo para que se pueda repartir el total de la partida presupuestaria y no vuelva a ocurrir lo de 2021.

A lo largo de su comparecencia, Azajer ha ofrecido datos que muestran la proliferación del juego 'online' durante la pandemia, especialmente entre los más jóvenes. Las autoprohibiciones para jugar por internet en Aragón aumentaron un 10% el año pasado. El test de ludopatía que se puede hacer a través de la página web de Azajer lo han completado desde julio de 2021 un total de 392 personas. Además, el 15,27% de las personas que atienden además de ser adictos al juego tienen problemas con el consumo de drogas y alcohol.

Acerca de las adicciones a los videjuegos entre los jóvenes, cada vez más presentes entre los usuarios de Azajer, Sardaña ha afirmado que son "una puerta de entrada hacia el juego de azar". Asimismo ha advertido que aunque se regulan prácticas como las cajas de recompensas o 'loot boxes' (pequeñas recompensas ofrecidas en los videojuegos que habitualmente se consiguen a cambio de micropagos) surgen "nuevos modelos de adicciones como las criptomonedas o el 'juego' de las bolsas ('trading' con apalancamiento).

Azajer también ha manifestado su postura con respecto a la Ley del Juego de Aragón, que está en tramitación. El tema que les "preocupa" es que, tal y como se solicita en una de las enmiendas presentadas al texto, se excluya de la norma a los juegos de la ONCE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y ello pueda derivar en la instalación de máquinas expendedoras y otros modelos de juegos "sin control de la DGA". Las portavoces de la asociación han dejado claro que la entidad "no está en contra del juego, no dice fuera las casas de apuestas", sino a favor de un "juego responsable" y una regulación adecuada.