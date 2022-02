Aragón, la segunda comunidad con mayor brecha salarial después de Asturias

Mientras que en España las mujeres tendrían que cobrar de ganancia media anual 5.252,36 euros más para tener el mismo salario que los hombres, en Aragón para que se diese esa equiparación tendrá que sumar a su nómina 6.044,48 euros ya que la brecha salarial es superior, la segunda comunidad donde está más acentuada solo por detrás de Asturias , tal y como denunció ayer Sonia García, responsable de Igualdad en este sindicato al presentar el informe correspondiente a 2021, elaborado con datos de 2019 ya que son los últimos de Estructura Salarial (INE) que se tienen desagregados por regiones. "Mientras que en España su sueldo tendría que aumentar un 24%, en Aragón, ese porcentaje escala hasta el 29,69%", ha destacado.

No obstante, la sindicalista ha reconocido que la brecha salarial se ha reducido en once puntos desde 2012 cuando alcanzó su punto álgido en España, con un 42,81%. Aragón, ha explicado, es la segunda comunidad con más diferencia retributiva entre hombres y mujeres por la parcialidad. "Eso explica casi la mitad de la brecha salarial", ha dicho. "La jornada a tiempo parcial es coyuntural en los hombres mientras que es estructural en las mujeres" y lo demostró con datos de 2021 que indican que el 81% de la parcialidad en contratos el año pasado correspondió a las mujeres. "Los motivos que dan para firmar estos contratos es que no encuentran a jornada completa", es decir, la razón "es involuntaria" mientras que el 14% dice que los suscribe por cuidado de menores y adultos y el otro 8% por obligaciones familiares o personales", ha añadido García.

Los cuidados, una tarea que siguen asumiendo principalmente las mujeres, es lo que hace que las mujeres tengan contratos no a jornada completa y una vida laboral no tan larga como los hombres ni tan estable. Su menor presencia en la industria, una de las actividades profesionales mejor pagadas, explica también que sus sueldos sean inferiores, ha recordado la resposable de este informe de CC. OO. que se presentó a nivel nacional la semana pasada.

También en retribuciones variables (complementos) las mujeres son las menos favorecidas ya que en los pluses por disponibilidad horaria apenas entran y tampoco alcanzan en muchas ocasiones los puestos directivos. Ahí la diferencia entre hombres y mujeres según el estudio de CC. OO. alcanza los 12.000 euros.

La edad es también otro factor determinante que penaliza a las mujeres ya que muchas entre los 45 y 54 años se recortan la jornada o piden permisos para atender a sus mayores. "Las interrupciones de su vida laboral llegan a suponer 8.000 euros de diferencia entre hombres y mujeres", según este sindicato.

Sonia García ha dicho que espera que la reforma laboral, que trata de mejorar la estabilidad en el empleo, que prima el convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y los próximos acuerdos de negociación colectiva, permitan ir corrigiendo estas diferencias. Sin embargo, ha considerado imprescindible la mayor participación de la mujer en todos los puestos decisorios tanto en empresas, administración y sindicatos, para introducir más la perspectiva de genero y la corresponsabilidad en la tarea de cuidados en el ámbito del hogar.