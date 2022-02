"La escena 'drag' en Zaragoza existe y está mejorando mucho"

La tarde del domingo, aún con la Copa del Rey de baloncesto, el recuento en Don Benito y la batalla política del PP, un ‘hastag’ se coló entre las tendencias del momento en España: DragRaceEspaña2. Se trata de la segunda edición del concurso de travestis inspirado en el éxito internacional de Rupaul y que, como todo lo que tocan Los Javis, está cogiendo cada vez más empaque en Atresplayer. En dos temporadas han pasado por el programa más de veinte ‘queens’, pero aún no ha asomado ninguna reina aragonesa. ¿O quizá sí?¿Cuál es el panorama drag a orillas del Ebro?

Hace unos tres meses se creó en Zaragoza el llamado Club Sierpe con el que los artistas del transformismo aspiran a poder celebrar fiestas periódicas en distintos locales de la ciudad. Hasta la fecha muchas de estas reuniones se habían circunscrito a los bares de ambiente del entorno de la calle Fita (véase el Urano o el Women 2.0), pero ahora la telaraña drag se extiende más allá. El próximo fin de semana habrá una actuación del Club Sierpe en la sala Gorila y para el día 3 de marzo se está preparando un ‘show’ en el Centro Cívico Delicias.

“Antes de la pandemia había artistas muy activos como Franky Rich o las Hermanas Posexas, pero después con el coronavirus ha habido un importante parón”, explica Rita Loren, una de las artistas de Club Sierpe, tras quien se esconde Simón Aranda, un educador sociocultural y diseñador gráfico y web, que adora a Mina, Raffaella Carrá y -obvio- a Sofía Loren, de quien coge prestado el apellido.

Rita Loren, fotografiada de forma casual en una calle de Zaragoza. Heraldo

El objetivo de este singular club es “aumentar la representación LGTB cultural de la ciudad para que se valore a las artistas locales que encuentran barreras o no pueden expresarse por falta de atmósferas que las acepten y legitimen”, explica Johnatan Roma, director de producción de la propuesta. “Actualmente nuestra actividad principal consiste en los ‘shows’ con la colaboración de drags locales. Pero queremos dar un espacio, una oportunidad y herramientas a las artistas LGBT emergentes”, explica Roma.

“En realidad en el programa de Atresplayer que presenta Supreme Deluxe sí hay una ‘queen’ pseudoaragonesa, porque aunque es nacida en la República Dominicana ha vivido toda su vida en Zaragoza y ha actuado muchas veces con nosotras”, comenta Loren en referencia a Diamante Merybrown, que el domingo fue una de las seleccionadas para formar parte del elenco de ‘Drag Race España’. La joven tiene, además, ‘estirpe’ en Zaragoza porque una de sus ‘hijas’ (en el 'drag' hay familias y casas) es LaBradi, que suele actuar con el Club Sierpe.

Diamante Merybrown, la artista de adopción zaragozana, de 'Drag Race España'. Heraldo.es

“Me crie en Zaragoza, estuve viajando por el mundo y terminé en Australia, donde empecé con el drag. Después regresé a Aragón y la verdad es que actué un par de veces pero la situación no daba para mucho más”, comenta por teléfono Diamante Merybrown. “En Madrid hay más oportunidad y muchos más sitios en los que poder actuar, aunque también es más complicado porque hay muchas más travestis intentándolo”, afirma la que será uno de los rostros televisivos de la temporada. La ficha del programa dice que “a pesar de tener solo 25 años, esta reina tiene el sabor de los dominicanos, la fuerza de los maños, la disciplina de los alemanes, la clase de los franceses y la excentricidad de los australianos”. Y añade: “Es pura energía, pisa fuerte en la pasarela y le encanta perrear”.

“Desde hace cuatro o cinco años cada vez que he vuelto a Zaragoza he percibido que se iba creando una cultura ‘queer’ también impulsada por el ‘vogue’ y la Kiki House of Delicious, por lo que creo que la escena ‘drag’ en Zaragoza existe y las nuevas generaciones la están mejorando mucho”, comenta la joven.

En Zaragoza hay bastante -aunque poco estable- tradición de espectáculos ‘drag’, generalmente vinculados al ‘burlesque’ o la provocación. Echando un vistazo en la hemeroteca de HERALDO se encuentran los recitales que hace 30 años ofrecía Paco España ante una rebosante sala Oasis o algunos ‘shows’ de transformistas en el Plata original. Echando la vista mucho más atrás podría retrocederse unos cien años con la visita de personajes ‘sicalípticos’ en la ciudad: en 1926 hay una nota sobre el debut de la compañía de revistas del genial Álvaro Retana (con “frivolidades escénicas y variedades modernas”), si bien un par de años después aparece otra información en la que se cuenta que el novelista ha sido arrestado en Madrid “por provocar escándalo con sus producciones”…

Recorte con la condena a los espectáculos de Álvaro Retana en 1926. Heraldo

De vuelta a la actualidad, muchas de las divas de la escena patria han visitado recurrentemente la ciudad. Pupi Poisson o La Prohibida fueron invitadas en diversas ediciones de Zinentiendo, la añorada Shangay Lili acercaba todas sus obras al Teatro del Mercado y, por ejemplo, Samantha Hudson protagonizó un sonado ‘sold out’ el pasado diciembre en las Esquinas. La cineasta Vicky Calavia, además de preparar una historia de la 'Insumisa y divina’ Raquel Meller' también firmó hace meses el corto ‘Abriendo ventanas' para visibilizar distintas realidades LTBIQ y la diversidad afectivo-sexual. La zaragozana Glenda Galore fue en los años 90 una de las pioneras de las fiestas ‘En Plan Travesti’ que tanto inspiraron al universo de Alaska, mientras que Mario Peláez, doctor del Instituto de Nanociencia de Aragón, también se ha hecho un hueco en la divulgación científica gracias a su personaje de Sassy Sciene.

Esta semana se presenta en Madrid el libro ‘Travestí’, con tilde en la i, en el que el fotógrafo Mista recoge imágenes de algunos de los artistas de un universo "que puede ser un acto lúdico pero, desde luego, también político", defiende. "El acento hace referencia a la manera con la que se nombraba a una transformista o ‘drag queen’ en España en los años 70 y 80", comenta el autor de una publicación que se ha financiado a través del micromecenazgo y por cuyas páginas desfilen “leyendas del transformismo patrio” como Psicosis Gonsáles, Kika Lorace o la citada Glenda Galore, “junto a las nuevas generaciones que vienen cargadas de ‘contouring’ y nuevas propuestas artísticas”, como por ejemplo Venedita Von Däsh o Ariel Rec, ambas compañeras y ‘rivales’ de Diamante en el programa de Los Javis.