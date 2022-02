Francisco J. Falo: "El escenario cambia y no va a tener sentido diagnosticar todos los casos"

¿En qué situación está la pandemia en esta séptima ola?

Ha sido una ola sorprendentemente grande, y eso nos ha puesto en una situación de mucha tensión. Ahora estamos claramente en descenso pero se está ralentizando este descenso. Seguiremos bajando, pero no sabemos hasta qué punto llegaremos.

¿Será ya la última onda epidémica o vendrán más?

No lo sabemos, pero puede ser que haya alguna otra ola en el futuro. No es algo descartable. De momento, seguimos teniendo población susceptible porque o no se ha vacunado o la protección natural no va a ser suficiente. Y además puede haber modificaciones en las cepas. Es una posibilidad que tenemos que tener abierta y de ahí la importancia de mantener la vigilancia ante la posibilidad de variantes nuevas a nivel nacional e internacional.

¿Esperaban que el aumento de casos fuera tan explosivo?

Todos teníamos en mente que en torno a las Navidades era factible una onda, pero nadie lo podía prever porque no era previsible que apareciera ómicron. Esta variante empieza a entrar en Europa probablemente en noviembre y comienza a hacerse especialmente predominante a partir de la segunda semana de diciembre. Justo antes de Navidad, la pendiente de las transmisiones se nos hace extraordinariamente grande. Nunca habíamos detectado ese nivel en ninguna enfermedad transmisible desde que tenemos registros.

La letalidad ha cambiado respecto al inicio de la pandemia.

En la primera onda, la tasa de letalidad (la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados) estuvo durante semanas entre el 8 y el 10%, y en esta ola no ha superado el 0,3%. Respecto a la sobremortalidad, en la primera onda, y sobre todo en la tercera, se detectaron picos muy ligados a covid; y ahora ha sido muy reducida. Probablemente, las personas que han fallecido de covid, en su mayor parte, sin covid hubieran muerto por otros procesos. Esa sería la interpretación sencilla.

Aragón avanza a un escenario de transición. ¿Qué va a cambiar?

Muchas cosas. Todo apunta a que van a cambiar los sistemas de información, y no va a tener sentido diagnosticar todos los casos, sobre todo porque muchos de ellos tienen el perfil de una infección respiratoria leve, como puede ser un catarro, una gripe, un rinovirus, un adenovirus o un virus respiratorio sincitial. Y se podría limitar a aquellas poblaciones vulnerables o en ámbitos sanitarios o sociosanitarios donde el impacto puede ser mayor. Ahí probablemente siga teniendo sentido un diagnóstico que nos pueda ayudar en alguna decisión.

¿Y respecto a las cuarentenas?

Ese será el segundo gran elemento de cambio que se plantea: las medidas que vamos a poder aplicar sobre esas personas que se infectan o sobre sus contactos. Probablemente también habría que mantener las cuarentenas en esos entornos con esas condiciones especiales.

¿La base para la toma de decisiones será el impacto hospitalario?

Si la mayor parte de los procesos son leves, no tiene sentido que la incidencia sea una referencia. Ahora, comparar la incidencia acumulada entre comunidades autónomas empieza a ser un problema, porque algunas seguimos volcando los datos de autotest y otras no lo hacen. Si vamos a priorizar lo vulnerable nos vamos a tener que fijar en la ocupación de camas en los hospitales, cuántos pacientes están en uci... Sin duda va a ser un elemento central a la hora de identificar intervenciones y cambios en los próximos meses.

Poco a poco se están levantando las pocas restricciones que todavía estaban en vigor.

En Aragón mantenemos la exigencia del certificado covid en las visitas a hospitales y centros sociales como las residencias de mayores así como la autorización previa para organizar eventos multitudinarios. Pero básicamente lo que nos queda con carácter general son las recomendaciones higiénicas, como la distancia, ventilación, el uso de mascarilla en el interior, o en el exterior cuando hay aglomeraciones, el cuidado extremo con los vulnerables. Todo eso es lo importante que nos va a quedar.